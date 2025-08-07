76% українців категорично проти “мирного” плану РФ – КМІС

На 6% знизилася кількість українців, які категорично проти російського “мирного” плану закінчення війни в Україні. У травні 82% українців були проти такого плану, а станом на початок серпня вже 76%.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Сприйняття мирних планів від США, Європи, України та Росії

Так, 76% українців відкидають план РФ щодо врегулювання війни (у травні було 82%); 17% українців можуть погодитися на вимоги Росії (у травні було 10%).

39% українців можуть прийняти мирний план США (у травні було 29%); 49% українців відкидають план США (у травні було 62%). Варто зазначити, що й раніше респонденти наголошували, що цей варіант є важким для них.

Водночас зросла кількість тих, хто підтримує спільний план Європи та України: 54% українців готові прийняти (у травні було 51%); 30% українців не сприймають цей план (у травні – 35%).

У всіх регіонах України населення категорично проти умов Росії і лише незначна частина готова погодитися з вимогами росіян. Проти російського так званого мирного плану висловилося 73% респондентів із західних областей, 81% респондентів із центральних регіонів та 68% респондентів з південних областей України.

Варто зауважити, що умовні плани США та Європи з Україною найбільше підтримують жителі Сходу: 60% та 70% відповідно. Водночас лише 9% респондентів зі східних областей готові підтримати умовний “мирний” план Росії, а 79% проти вимог російської сторони.

За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, попри бої на фронті та жорстокі повітряні атаки цивільних міст, за останні декілька місяців думка українців у питаннях війни та миру принципово не змінилася.

Українці готові до перемовин, проте відкидають капітуляцію перед Москвою.

Опитування КМІС проводилось впродовж 23 липня – 4 серпня 2025 року методом телефонних інтерв’ю в усіх підконтрольних уряду регіонах України. Опитали 1 022 респонденти у віці від 18 років.

