Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

Взрывы в Запорожье 10 августа: на область летели КАБы, есть пострадавшие

Рятувальник ДСНС
Фото: ГСЧС

В Запорожской области раздались взрывы. Известно, что 8 человек получили ранения.

Взрывы на Запорожье 10 августа 2025 года

Взрывы в Запорожской области раздались вечером 10 августа 2025 года.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о КАБах в Запорожской области.

– Угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и г. Запорожье, – также сообщал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Впоследствии он сообщил, что враг нанес удар по Запорожью. Один из районов задымлен.

Последствия устанавливаются экстренными службами.

Известно, что враг нанес удар по объекту транспортной инфраструктуры. В настоящее время известно 8 пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии.

Состояние четырех человек медики оценивают как средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 264-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

