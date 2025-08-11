Атака на Запоріжжя: на вокзалі встановлять тимчасові каси, постраждалих уже 22

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків авіаудару РФ, який зруйнував центральний автовокзал.

Для відновлення його роботи влада встановлює тимчасові каси та мобільні пункти обслуговування пасажирів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Удар по автовокзалу Запоріжжя 10 серпня: що відомо

Ввечері 10 серпня 2025 року російська армія завдала двох ударів керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю.

Внаслідок вибухів було зруйновано будівлю центрального автовокзалу, проте перон вцілів.

Крім того, через атаку також пошкоджено університетську клініку Запорізького державного медичного університету, зокрема харчоблок та відділення, де проходили лікування пацієнти.

Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки недільної ворожої атаки — закривають сотні вибитих вікон, ремонтують покрівлі та прибирають уламки.

Після удару по автовокзалу Запоріжжя влада обіцяє максимально швидко відновити транспортне сполучення до Дніпра, Києва та інших регіонів України.

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, для зручності пасажирів на автовокзалі облаштують тимчасові каси та мобільні пункти.

Станом на 11 серпня, кількість постраждалих від удару по автовокзалу Запоріжжя 10 серпня наразі зросла вже до 22.

Сьогодні вранці до медиків звернулися дві жінки: 44-річна та 25-річна з контузією. Після огляду та надання необхідної допомоги вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

Фото: Запорізька ОВА

