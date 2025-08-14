СБУ викрила мережу ФСБ, яка готувала удари по військових об’єктах на Одещині

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила мережу агентів ФСБ, які збирали дані для нових повітряних атак РФ по об’єктах оборонної інфраструктури на Півдні України.

За результатами багатоетапної спецоперації на Одещині затримано чотирьох учасників ворожого осередку разом із резидентом (старшим агентом) групи.

На Одещині викрито мережу агентів ФСБ: що відомо

Як встановило розслідування, резидентом російської агентури був охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств.

Зараз дивляться

Щоби завербувати чоловіка, окупанти задіяли його знайомого з Криму, який співпрацює з російською спецслужбою і є наближеним колишнього нардепа від Партії регіонів Ігоря Маркова.

За вказівкою ФСБ резидент створив групу з трьох інформаторів: тренера спортивної секції, таксиста та його дружини — продавчині магазину.

Агенти відстежували переміщення військової техніки, визначали можливі місця розташування складів зброї та підрозділів ППО ЗСУ, а також збирали інформацію через розмови з місцевими жителями.

Отримані дані передавали керівнику групи особисто або телефоном із використанням кодових слів.

Після того як СБУ викрила ворожу мережу, затриманим агентам оголосили підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.