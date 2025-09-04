Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области агента ФСБ, который активно помогал российским войскам планировать наступление на позиции Сил обороны вблизи Константиновки.

Агент ФСБ помогал врагу готовить наступление в Донецкой области: что известно

В Донецкой области задержали 39-летнего инженера-технолога местного предприятия, который имел пророссийские взгляды и искал выход на вражеские спецслужбы в Telegram-каналах.

Злоумышленник обходил прифронтовую территорию, отслеживал расположение украинских защитников и отмечал их локации на картах.

Данные передавались врагу, чтобы атаковать защитников Донецкой области дронами беспилотных войск Рубикон.

Таким образом рашисты планировали создать коридоры для прорыва штурмовых групп РФ в направлении города Константиновка.

Кроме того, среди потенциальных целей РФ были дальнобойные артбатареи ВСУ и запасные командные пункты передовых подразделений Национальной гвардии.

Военная контрразведка разоблачила и задержала российского крота, обезопасив позиции Сил обороны в зоне вражеской разведывательной деятельности.

Агенту ФСБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время задержанный находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

