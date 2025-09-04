Сливал врагу данные для наступления на Константиновку: СБУ задержала агента ФСБ
Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области агента ФСБ, который активно помогал российским войскам планировать наступление на позиции Сил обороны вблизи Константиновки.
Агент ФСБ помогал врагу готовить наступление в Донецкой области: что известно
В Донецкой области задержали 39-летнего инженера-технолога местного предприятия, который имел пророссийские взгляды и искал выход на вражеские спецслужбы в Telegram-каналах.
Злоумышленник обходил прифронтовую территорию, отслеживал расположение украинских защитников и отмечал их локации на картах.
Данные передавались врагу, чтобы атаковать защитников Донецкой области дронами беспилотных войск Рубикон.
Таким образом рашисты планировали создать коридоры для прорыва штурмовых групп РФ в направлении города Константиновка.
Кроме того, среди потенциальных целей РФ были дальнобойные артбатареи ВСУ и запасные командные пункты передовых подразделений Национальной гвардии.
Военная контрразведка разоблачила и задержала российского крота, обезопасив позиции Сил обороны в зоне вражеской разведывательной деятельности.
Агенту ФСБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
В настоящее время задержанный находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.