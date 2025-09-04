Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала в Донецькій області агента ФСБ, який активно допомагав російським військам планувати наступ на позиції Сил оборони поблизу Костянтинівки.

Агент ФСБ допомагав ворогу готувати наступ на Донеччині: що відомо

У Донецькій області затримали 39-річного інженера-технолога місцевого підприємства, який мав проросійські погляди і шукав вихід на ворожі спецслужби в Telegram-каналах.

Зловмисник обходив прифронтову територію, відстежував розташування українських захисників і відзначав їхні локації на картах.

Зараз дивляться

Дані передавалися ворогу, щоб атакувати оборонців Донеччини дронами безпілотних військ Рубікон.

Таким чином рашисти планували створити коридори для прориву штурмових груп РФ у напрямку міста Костянтинівка.

Крім того, серед потенційних цілей РФ були далекобійні артбатареї ЗСУ та запасні командні пункти передових підрозділів Національної гвардії.

Військова контррозвідка викрила і затримала російського крота, убезпечивши позиції Сил оборони в зоні ворожої розвідувальної діяльності.

Агенту ФСБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.