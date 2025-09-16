С начала лета количество украинцев, готовых терпеть войну столько, сколько будет необходимо, несколько увеличилось – с 60% до 62%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) со 2 по 14 сентября.

Сколько украинцев еще готовы терпеть войну

По его данным, большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что готовы терпеть, сколько нужно.

В начале июня таких было 60% среди опрошенных.

Еще 4% украинцев ответили, что готовы терпеть около года.

О меньшем сроке — полгода или несколько месяцев — заявили 21% респондентов, то есть тоже почти без изменений за последние несколько месяцев.

— Среди тех, кто ожидает завершения в этом году, 41% готовы терпеть, сколько будет нужно. Показатель среди тех, кто ожидает завершения в 2026 году – 63%, среди тех, кто ожидает в 2027 году и позже – 74%. А среди тех, кто ответил “не знаю”, готовы терпеть столько, сколько будет нужно 61%, — отмечают социологи.

Киевский международный институт социологии (КМИС) 2-14 сентября провел всеукраинский опрос общественного мнения методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах, подконтрольных правительству Украины.

Всего опрошено 1023 респондента в возрасте от 18 лет. Речь идет о гражданах, которые на момент опроса проживали на территории Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.

Источник : КМИС

