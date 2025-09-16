Із початку літа кількість українців, які готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, дещо збільшилася – з 60% до 62%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 2 до 14 вересня.

Скільки українців ще готові терпіти війну

За його даними, більшість українців (62%) продовжують відповідати, що готові терпіти, скільки треба.

На початку червня таких було 60% серед опитаних.

Ще 4% українців відповіли, що готові терпіти близько року.

Про менший термін – пів року чи декілька місяців – заявив 21% респондентів, тобто теж майже без змін за останні кілька місяців.

– Серед тих, хто очікує на завершення цього року, 41% готові терпіти, стільки буде потрібно. Показник серед тих, хто очікує завершення в 2026 році – 63%, серед тих, хто очікує в 2027 році, і пізніше – 74%. А серед тих, хто відповів “не знаю”, готові терпіти стільки, скільки буде потрібно 61%, – наголошують соціологи.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 2-14 вересня провів всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах, підкронтрольних уряду України.

Загалом опитано 1023 респонденти віком від 18 років. Йдеться про громадян, які на момент опитування проживали на території України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.

Джерело : КМІС

