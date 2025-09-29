Что должно быть в машине у водителя: полный список необходимых и полезных вещей
Каждому водителю важно иметь в автомобиле обязательный набор вещей, который не только обеспечит безопасность, но и поможет в экстренных ситуациях. Перечень этих вещей может варьироваться в зависимости от страны (например, в Украине или странах ЕС), но есть универсальные категории предметов, которые должны быть в любом автомобиле.
Интернет-магазин TO24 предупреждает, важно помнить, что подготовка к непредвиденным ситуациям – это не только забота о безопасности, но и необходимость для комфортных и уверенных поездок. Комплектация машины зависит от стиля вождения, региона и сезона, но базовый набор остается универсальным.
Обязательный минимум по закону
Законодательство большинства стран, в частности Украины и ЕС, требует наличия определенных предметов в автомобиле. Их отсутствие влечет за собой штрафы и создает риски в аварийных ситуациях:
- Аптечка. Должна включать бинты, пластыри, антисептики, обезболивающие, жгут, ножницы и перчатки. В Украине состав аптечки регулируется Приказом МЗ №187 от 07.09.1998. Проверяйте срок годности медикаментов.
- Огнетушитель. Для легковых автомобилей подойдет порошковый, углекислотный или жидкостный огнетушитель объемом 1–2 л (тип АВС). Срок годности и давление проверяются ежегодно.
- Аварийный знак. Треугольник со светоотражающей поверхностью обязателен по ПДД Украины (п. 7.2) и нормам ЕС (ECE R27). В некоторых странах ЕС требуются два знака.
- Светоотражающий жилет. В Украине и ЕС обязателен для выхода на обочину в темное время суток. Жилет должен соответствовать стандарту EN ISO 20471.
- Документы. Водительское удостоверение, техпаспорт (свидетельство о регистрации) и страховой полис (ОСАГО или Green Card для ЕС). Храните их в легкодоступном месте.
Эти предметы – минимальный набор, предусмотренный законом. Их наличие проверяют инспекторы, а использование критически важно в экстренных ситуациях.
Предметы первой необходимости на каждый день
Для ежедневной эксплуатации автомобиля полезны вещи, обеспечивающие комфорт и гигиену. Они упрощают решение мелких задач в дороге:
- Зарядка для телефона. USB-кабель или адаптер для прикуривателя (12В) для поддержания заряда гаджетов.
- Powerbank. Внешний аккумулятор (5000–10 000 мАч) выручает во время длительных поездок без доступа к розетке.
- Влажные и сухие салфетки. Удаляют грязь с рук, стекла или панели. Влажные – для гигиены, сухие – для протирания поверхностей.
- Сменная тряпка для стекла. Микрофибра предотвращает запотевание и обеспечивает чистоту стекла.
- Мусорный пакет. Компактные пакеты сохраняют чистоту салона.
- Перчатки. Рабочие перчатки защищают руки во время мелкого ремонта или замены колеса.
- Мини-аптечка. Дополнительный набор с антисептиком, пластырями и обезболивающим (ибупрофен, парацетамол) для мелких травм.
Эти предметы облегчают ежедневное использование автомобиля, поддерживая порядок и готовность к мелким неудобствам.
Инструменты и техническое снаряжение
Технические аксессуары позволяют устранить неисправности или продолжить движение в случае поломки. Они особенно важны вдали от сервисов:
- Запасное колесо или докатка. Проверяйте давление и состояние раз в 6 месяцев.
- Балонный ключ. Подходящий по размеру гаек колес (обычно 17, 19 или 21 мм).
- Домкрат. Гидравлический или механический, соответствующий весу автомобиля.
- Насос или компрессор. Ручной насос или электрический компрессор для подкачки шин.
- Буксировочный трос. Прочность не менее 3–5 тонн, длина 4–6 м.
- Кабели для прикуривания. Сечение не менее 10 мм², длина 2–3 м для запуска двигателя.
- Изоляционная лента, лейка, воронка. Для мелкого ремонта проводки или доливки жидкостей.
- Отвертка и плоскогубцы. Универсальные предметы для быстрого ремонта.
Эти инструменты позволяют справиться с проколом шины, разрядом аккумулятора или другими мелкими поломками.
Для дальних поездок и чрезвычайных ситуаций
Дальние поездки требуют дополнительной подготовки, чтобы справиться с поломками, задержками или авариями:
- Канистра с топливом. 5–10 литров топлива в сертифицированной канистре для экстренных случаев.
- Термос с горячей жидкостью. Чай или кофе поддерживают комфорт в холодную погоду.
- Перекус и вода. Энергетические батончики, орехи и бутылка воды (1–2 л) на случай задержек.
- Комплект для дождя/холода. Зонт, дождевик, теплые носки или перчатки.
- Налобный или ручной фонарик. Обеспечивает освещение во время ночного ремонта или осмотра.
- Одеяло или плед. Согреет в случае поломки зимой.
- Бумажная карта или офлайн-навигация. Загруженные карты (например, MAPS.ME) выручают при отсутствии интернета.
Эти предметы обеспечивают автономность и комфорт в длительных поездках или при чрезвычайных ситуациях.
Сезонные предметы
Сезонные аксессуары адаптируют автомобиль к погодным условиям, повышая безопасность и удобство.
Лето:
- шторки на окна – защищают салон от перегрева;
- охлаждающая подушка – уменьшает дискомфорт в жару;
- солнцезащитные очки – улучшают видимость при ярком свете;
- крем от солнца – защищает кожу во время длительного пребывания на улице.
Зима:
- скребок и щетка – для удаления льда и снега со стекла;
- теплые вещи – шапка, перчатки или куртка для экстренных ситуаций;
- антиобледенельщик стекол – спрей или аэрозоль для быстрого размораживания;
- свечи и лопата – свечи согревают салон, лопата помогает выкопать авто из снега.
Сезонные предметы готовят машину к экстремальным температурам и погодным условиям.
Часто забытые, но полезные мелочи
Некоторые мелочи редко вспоминают, но они выручают в неожиданных ситуациях:
- Копия ключей. Запасной ключ в отдельной сумке предотвращает блокировку машины.
- Наличные деньги. 100–500 грн мелкими купюрами для незапланированных расходов (парковка, заправка).
- Антисептик. Гель или спрей для рук, особенно после ремонта.
- Лупа. Помогает рассмотреть мелкие детали (например, маркировку предохранителей).
- Зажигалка. Полезна для освещения или разогрева замков зимой.
- Блокнот и ручка. Для записи координат, номеров или заметок.
- Булавки, резинки, канцелярские мелочи. Для фиксации мелких деталей или временного ремонта.
Эти предметы занимают мало места, но решают множество мелких проблем.
Что не стоит возить в машине
Некоторые вещи создают неудобства или риски, поэтому их лучше исключить:
- Сильно пахучие предметы. Еда или химия с резким запахом портят комфорт в салоне.
- Взрывоопасные средства. Балончики с краской или газ без необходимости опасны в жару.
- Запрещенные вещества. Любые нелегальные предметы влекут за собой юридические последствия.
- Просроченные аптечки и огнетушители. Непригодны и не соответствуют ПДД.
- Излишние дубликаты. Несколько тросов или домкратов перегружают багажник.
Оптимизация набора вещей экономит пространство и снижает риски
Грамотная комплектация автомобиля – залог безопасности и комфорта в дороге. Обязательный минимум (аптечка, огнетушитель, жилет, знак) соответствует ПДД и спасает в аварийных ситуациях. Предметы первой необходимости, инструменты и сезонные аксессуары упрощают повседневную эксплуатацию и дальние поездки.
Проверяйте аптечку и огнетушитель каждые 6–12 месяцев, держите запасное колесо в порядке и избегайте ненужных вещей, таких как просроченные медикаменты. Для быстрой реакции в дороге держите фонарик, микрофибру и антисептик под рукой. Подготовленный автомобиль – уверенность в любой ситуации.