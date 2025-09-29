Що має бути в машині у водія: повний список необхідних і корисних речей

Кожному водію важливо мати в автомобілі обов’язковий набір речей, який не лише забезпечить безпеку, але й допоможе в екстрених ситуаціях. Перелік цих речей може варіюватися залежно від країни (наприклад, в Україні чи країнах ЄС), але є універсальні категорії предметів, які мають бути в будь-якому автомобілі.

Інтернет магазин TO24 попереджає, важливо пам’ятати, що підготовка до непередбачуваних ситуацій – це не лише турбота про безпеку, але й необхідність для комфортних і впевнених поїздок. Комплектація машини залежить від стилю водіння, регіону та сезону, але базовий набір залишається універсальним.

Обов’язковий мінімум за законом

Законодавство більшості країн, зокрема України та ЄС, вимагає наявності певних предметів в автомобілі. Їх відсутність тягне за собою штрафи та створює ризики в аварійних ситуаціях:

Зараз дивляться

Аптечка. Має включати бинти, пластирі, антисептики, знеболювальні, джгут, ножиці та рукавички. В Україні склад аптечки регулюється Наказом МОЗ №187 від 07.09.1998. Перевіряйте термін придатності медикаментів. Вогнегасник. Для легкових авто підійде порошковий, вуглекислотний або рідинний вогнегасник об’ємом 1–2 л (тип АВС). Термін придатності та тиск перевіряються щорічно. Аварійний знак. Трикутник із світловідбивною поверхнею обов’язковий за ПДР України (п. 7.2) та нормами ЄС (ECE R27). У деяких країнах ЄС потрібні два знаки. Світловідбивний жилет. В Україні та ЄС обов’язковий для виходу на узбіччя в темний час доби. Жилет має відповідати стандарту EN ISO 20471. Документи. Посвідчення водія, техпаспорт (свідоцтво про реєстрацію) та страховий поліс (ОСЦПВ або Green Card для ЄС). Зберігайте їх у легкодоступному місці.

Ці предмети – мінімальний набір, передбачений законом. Їх наявність перевіряють інспектори, а використання критично важливе в екстрених ситуаціях.

Предмети першої потреби на щодень

Для щоденної експлуатації автомобіля корисні речі, що забезпечують комфорт і гігієну. Вони спрощують вирішення дрібних завдань у дорозі:

Зарядка для телефона. USB-кабель або адаптер для прикурювача (12В) для підтримання заряду гаджетів. Powerbank. Зовнішній акумулятор (5000–10 000 мАг) виручає під час тривалих поїздок без доступу до розетки. Вологі та сухі серветки. Видаляють бруд із рук, скла чи панелі. Вологі – для гігієни, сухі – для протирання поверхонь. Змінна ганчірка для скла. Мікрофібра запобігає запотіванню та забезпечує чистоту скла. Сміттєвий пакет. Компактні пакети зберігають чистоту салону. Рукавички. Робочі рукавички захищають руки під час дрібного ремонту чи заміни колеса. Міні-аптечка. Додатковий набір із антисептиком, пластирями та знеболювальним (ібупрофен, парацетамол) для дрібних травм.

Ці предмети полегшують щоденне використання автомобіля, підтримуючи порядок і готовність до дрібних незручностей.

Інструменти та технічне спорядження

Технічні аксесуари дозволяють усунути несправності або продовжити рух у разі поломки. Вони особливо важливі далеко від сервісів:

Запасне колесо або докатка. Перевіряйте тиск і стан раз на 6 місяців. Балонний ключ. Підходящий за розміром гайок коліс (зазвичай 17, 19 або 21 мм). Домкрат. Гідравлічний або механічний, відповідний вазі автомобіля. Насос або компресор. Ручний насос або електричний компресор для підкачування шин. Буксирувальний трос. Міцність не менше 3–5 тонн, довжина 4–6 м. Кабелі для прикурювання. Перетин не менше 10 мм², довжина 2–3 м для запуску двигуна. Ізоляційна стрічка, лійка, воронка. Для дрібного ремонту проводки чи доливання рідин. Викрутка та плоскогубці. Універсальні предмети для швидкого ремонту.

Ці інструменти дозволяють впоратися з проколом шини, розрядом акумулятора чи іншими дрібними поломками.

Для далеких поїздок і надзвичайних ситуацій

Далекі поїздки вимагають додаткової підготовки, щоб впоратися з поломками, затримками чи аваріями:

Каністра з пальним. 5–10 літрів пального в сертифікованій каністрі для екстрених випадків. Термос із гарячою рідиною. Чай або кава підтримують комфорт у холодну погоду. Перекус і вода. Енергетичні батончики, горіхи та пляшка води (1–2 л) на випадок затримок. Комплект для дощу/холоду. Парасолька, дощовик, теплі шкарпетки чи рукавички. Налобний або ручний ліхтарик. Забезпечує освітлення під час нічного ремонту чи огляду. Ковдра або плед. Зігріє в разі поломки взимку. Паперова карта або офлайн-навігація. Завантажені карти (наприклад, MAPS.ME) виручають за відсутності інтернету.

Ці предмети забезпечують автономність і комфорт у тривалих поїздках або при надзвичайних ситуаціях.

Сезонні предмети

Сезонні аксесуари адаптують автомобіль до погодних умов, підвищуючи безпеку та зручність.

Літо:

шторки на вікна – захищають салон від перегріву;

охолоджувальна подушка – зменшує дискомфорт у спеку;

сонцезахисні окуляри – покращують видимість при яскравому світлі;

крем від сонця – захищає шкіру під час тривалого перебування на вулиці.

Зима:

скребок і щітка – для видалення льоду та снігу зі скла;

теплі речі – шапка, рукавички або куртка для екстрених ситуацій;

антиобмерзач скла – спрей або аерозоль для швидкого розморожування;

свічки та лопата – свічки зігрівають салон, лопата допомагає викопати авто зі снігу.

Сезонні предмети готують машину до екстремальних температур і погодних умов.

Часто забуті, але корисні дрібниці

Деякі дрібниці рідко згадують, але вони виручають у несподіваних ситуаціях:

Копія ключів. Запасний ключ в окремій сумці запобігає блокуванню машини. Готівка. 100–500 грн д дрібними купюрами для незапланованих витрат (паркування, заправка). Антисептик. Гель або спрей для рук, особливо після ремонту. Лупа. Допoмагає розглянути дрібні деталі (наприклад, маркування запобіжників). Запальничка. Корисна для освітлення або розігріву замків узимку. Блокнот і ручка. Для запису координат, номерів або нотаток. Шпильки, гумки, канцелярські дрібниці. Для фіксації дрібних деталей або тимчасового ремонту.

Ці предмети займають мало місця, але вирішують безліч дрібних проблем.

Що не варто возити в машині

Деякі речі створюють незручності або ризики, тому їх краще виключити:

Сильно пахучі предмети. Їжа або хімія з різким запахом псують комфорт у салоні. Вибухонебезпечні засоби. Балончики з фарбою чи газ без потреби небезпечні в спеку. Заборонені речовини. Будь-які нелегальні предмети тягнуть юридичні наслідки. Протерміновані аптечки та вогнегасники. Непридатні та не відповідають ПДР. Надлишкові дублікати. Кілька тросів або домкратів перевантажують багажник.

Оптимізація набору речей економить простір і знижує ризики

Грамотна комплектація автомобіля – запорука безпеки та комфорту в дорозі. Обов’язковий мінімум (аптечка, вогнегасник, жилет, знак) відповідає ПДР і рятує в аварійних ситуаціях. Предмети першої потреби, інструменти та сезонні аксесуари спрощують щоденну експлуатацію та далекі поїздки.

Перевіряйте аптечку та вогнегасник кожні 6–12 місяців, тримайте запасне колесо в порядку та уникайте непотрібних речей, таких як протерміновані медикаменти. Для швидкої реакції в дорозі тримайте ліхтарик, мікрофібру та антисептик під рукою. Підготовлений автомобіль – впевненість у будь-якій ситуації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.