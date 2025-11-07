Свириденко объяснила, когда заработает программа УЗ-3000
- Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сказала, когда заработает программа УЗ-3000.
- Бесплатные поездки будут действовать на расстояние до 3 тысяч км, самый длинный маршрут Украины туда и обратно.
- Программа поддерживает внутренний туризм и не требует дополнительных расходов из госбюджета.
Программа УЗ-3000, предусматривающая бесплатные поездки по железной дороге для украинцев, должна стартовать уже 1 декабря и продлится четыре месяца.
Когда заработает УЗ-3000
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время трансляции заседания Верховной Рады.
– У нас стоимость пассажирских перевозок действительно реально выше, чем стоимость грузовых. Раньше этот дисбаланс компенсировался за счет грузовых перевозок, – отметила Свириденко.
По ее словам, из-за активных боевых действий и последствий войны объемы грузовых перевозок уменьшились, и этого ресурса уже не хватает для покрытия разницы между себестоимостью и реальной ценой билета.
– Для того чтобы поддержать железную дорогу в сложное время, в этом году выделялись дополнительные средства – около 13 млрд грн. На следующий год планируем не менее 15 млрд грн. Дополнительные ресурсы ищет сама Укрзализныця за счет экономии и оптимизации деятельности, – добавила премьер.
В то же время Свириденко подчеркнула, что УЗ-3000 не компенсируется за счет этих средств, а является возможностью для всех украинцев.
– Профильное министерство сейчас формирует и детализирует программу. Она стартует с 1 декабря и будет действовать в течение 4 месяцев, в период низкого спроса на Укрзализныцю, – уточнила она.
Программа УЗ-3000
Ранее правительство анонсировало проект УЗ-3000, который позволит бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до 3 тысяч км в низкий сезон. Программой сможет воспользоваться каждый украинец.
По данным УЗ, программа призвана выровнять нагрузку на железную дорогу и поддержать внутренний туризм, при этом не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.
Выбор расстояния в 3 тысячи км обоснован тем, что это самый длинный маршрут Украины туда и обратно Запорожье — Ужгород.