Программа УЗ-3000, предусматривающая бесплатные поездки по железной дороге для украинцев, должна стартовать уже 1 декабря и продлится четыре месяца.

Когда заработает УЗ-3000

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время трансляции заседания Верховной Рады.

– У нас стоимость пассажирских перевозок действительно реально выше, чем стоимость грузовых. Раньше этот дисбаланс компенсировался за счет грузовых перевозок, – отметила Свириденко.

По ее словам, из-за активных боевых действий и последствий войны объемы грузовых перевозок уменьшились, и этого ресурса уже не хватает для покрытия разницы между себестоимостью и реальной ценой билета.

– Для того чтобы поддержать железную дорогу в сложное время, в этом году выделялись дополнительные средства – около 13 млрд грн. На следующий год планируем не менее 15 млрд грн. Дополнительные ресурсы ищет сама Укрзализныця за счет экономии и оптимизации деятельности, – добавила премьер.

В то же время Свириденко подчеркнула, что УЗ-3000 не компенсируется за счет этих средств, а является возможностью для всех украинцев.

– Профильное министерство сейчас формирует и детализирует программу. Она стартует с 1 декабря и будет действовать в течение 4 месяцев, в период низкого спроса на Укрзализныцю, – уточнила она.

Программа УЗ-3000

Ранее правительство анонсировало проект УЗ-3000, который позволит бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до 3 тысяч км в низкий сезон. Программой сможет воспользоваться каждый украинец.

По данным УЗ, программа призвана выровнять нагрузку на железную дорогу и поддержать внутренний туризм, при этом не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Выбор расстояния в 3 тысячи км обоснован тем, что это самый длинный маршрут Украины туда и обратно Запорожье — Ужгород.

