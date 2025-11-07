Програма УЗ-3000, що передбачає безкоштовні поїздки залізницею для українців, має стартувати вже 1 грудня та триватиме чотири місяці.

Коли запрацює УЗ-3000

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час трансляції засідання Верховної Ради.

– У нас вартість пасажирських перевезень дійсно реально вища, ніж вартість грузових. Раніше цей дисбаланс компенсувався за рахунок карго-перевезень, – зазначила Свириденко.

За її словами, через активні бойові дії та наслідки війни обсяги вантажних перевезень зменшилися і цього ресурсу вже не вистачає для покриття різниці між собівартістю та реальною ціною квитка.

– Для того щоб підтримати залізницю у складний час, цього року виділялись додаткові кошти – близько 13 млрд грн. На наступний рік плануємо не менше 15 млрд грн. Додаткові ресурси шукає сама Укрзалізниця за рахунок економії та оптимізації діяльності, – додала прем’єр.

Водночас Свириденко підкреслила, що УЗ-3000 не компенсується за рахунок цих коштів, а є можливістю для всіх українців.

– Профільне міністерство наразі формує та деталізує програму. Вона стартує з 1 грудня і буде діяти протягом 4 місяців, у період низького попиту на Укрзалізницю, – уточнила вона.

Програма УЗ-3000

Раніше уряд анонсував проєкт УЗ-3000, що дозволить безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до 3 тисяч км у низький сезон. Програмою зможе скористатися кожен українець.

За даними УЗ, програма покликана вирівняти навантаження на залізницю та підтримати внутрішній туризм, водночас не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.

Вибір відстані у 3 тисячі км обґрунтований тим, що це найдовший маршрут України туди й назад Запоріжжя — Ужгород.

