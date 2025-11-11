В Киеве состоялся Украинский Женский Конгресс-2025 — главная национальная платформа для продвижения идеи гендерного равенства.

— У нас традиционно считают, что власть ассоциируется с выгодой, а на самом деле она связана с ответственностью, — отметила соучредительница Украинского Женского Конгресса, народный депутат Мария Ионова.

Дискуссионная платформа Конгресса, в которой она приняла участие, называется Смелость быть у власти. А весь Украинский Женский Конгресс, который состоялся уже в девятый раз, начиная с 2017 года, имеет лозунг Смелость быть собой!

Политика – это не только выборы и правительственные процессы, а прежде всего способность действовать, брать на себя ответственность и создавать изменения.

На сцене – женщины, которые принимают решения, влияют на политику и меняют жизнь общин и страны: женщины, работающие в центральных органах власти, местном самоуправлении, международных организациях и бизнесе. Их общий опыт доказывает: лидерство – это не о должностях, а о смелости действовать на благо общества.

Украинский Женский Конгресс-2025

Премьер-министр Юлия Свириденко — женщина, которая возглавила правительство Украины в самый тяжелый период. Что предполагает эта должность? Бессонные ночи, жизнь без семьи, бесконечные проблемы, работа без благодарности. На Украинском Женском Конгрессе она дает свой рецепт смелости быть у власти:

— Я знаю, что мы умеем поддерживать друг друга. Мы должны быть опорой друг для друга. Нам нужно объединяться для того, чтобы реализовать самые смелые идеи. Не бойтесь их озвучивать. Не бойтесь действовать. Не бойтесь разрушать стереотипы. Вообще, ничего не бойтесь. Не бойтесь заходить в комнаты, где вас не ждут увидеть. Это из моего собственного опыта. Просто делайте то, во что вы верите.

В правительстве Юлии Свириденко многие портфели стали женскими впервые. Впервые женщина стала вице-премьером по гуманитарной политике и министром культуры — Татьяна Бережная тоже здесь, на Конгрессе.

Впервые женщина возглавила министерство энергетики, да еще и в условиях, когда враг постоянно обстреливает энергетическую инфраструктуру. Светлана Гринчук признает, что это было непростое для нее решение, однако оно принято и нужно работать.

— Сложно, но ребятам и девушкам на линии фронта точно сложнее, — говорит министр энергетики.

На Украинском Женском Конгрессе она рассказывает не о себе, а обо всех тех женщинах, которые сейчас обеспечивают устойчивость энергетики.

Ее история — о Светлане Пикало, 46-летней диспетчере аварийной газовой службы из Чугуева, которая погибла в первый день полномасштабной войны, находясь на своем рабочем месте.

— Она не представляла никакой угрозы для оккупантов. Она просто делала свою работу — имела смелость быть собой, быть специалистом на своем месте до последнего вздоха. И таких женщин — тысячи по всей стране. И это именно о том выборе, который ежедневно делают наши женщины — выборе, который влияет не только на их жизнь, но и на будущее всей нашей страны, — рассказывает Светлана Гринчук.

Объясняя 7-летнему сыну, что это за взрывы раздаются 24 февраля 2022 года, Ирина Мудрая поняла, что хочет добиться справедливости и наказать Россию.

Так начался ее путь во власть — сначала в Министерство юстиции, а затем в Офис президента. В результате Украина добилась введения на глобальном уровне беспрецедентных юридических механизмов привлечения агрессора к ответственности.

Речь идет о репарациях с агрессора через международный реестр убытков и создание специального трибунала, который рано или поздно будет судить военных преступников из России.

— Перед нами нет преград. Мы заходим туда, где десятилетиями сидели мужчины. Но мы не приходим туда играть по их правилам. Мы не доказываем, что мы достойны, мы доказываем, что мы – эффективны, – говорит Ирина Мудрая, заместитель руководителя Офиса президента, и рассказывает, что планирует добраться и до замороженных российских активов.

— Война разорвала старую архитектуру власти, и в этой трещине появились мы – женщины, которые вошли туда без страха осуждения, которые не просят поблажек, не требуют благодарности. Мы просто делаем то, что нужно стране. Без признания, но ради результата. И этот результат есть: не в словах, а в работающих системах, в возвращенных детях, принятых решениях, в будущей справедливости, которую мы строим сейчас, – добавляет Ирина.

— Я чувствую себя немного смелее, даже просто побывав на Конгрессе, – говорит Наталья Савчук, заместитель председателя правления по операционным вопросам ПриватБанка.

В ее банке 18 млн клиентов и 18 тыс. сотрудников. От нее зависит, как ежедневно работает крупнейший банк страны в большом городе и в маленьком селе. Это власть – и одновременно ответственность. Два понятия, которые для женщин идут рука об руку.

Наталья говорит, что на ее глазах ломаются стереотипы о женщинах во власти и большом бизнесе. В Привате работает 65% женщин. Руководительницы отделений составляют 75% от всех руководителей. В топ-менеджменте — 60% женщин. Это колоссальные изменения по сравнению с довоенным периодом.

— Женщины в Украине всегда были смелыми. Но сейчас, в условиях войны, мы становимся еще более активными и берем на себя еще больше ответственности. Просто потому, что мужчины воюют на фронте, и нужно обеспечивать тыл и финансовый тыл, — говорит Наталья Савчук.

Банк делает многое, чтобы поддерживать женское лидерство: обучает, дает возможности, поддерживает различными программами. В этом году Приват надеется побить свой же рекорд, открыв 100 тыс. бизнес-счетов за год для женщин-предпринимателей.

Видимость и вовлеченность женщин в политические процессы критически важны для восстановления Украины после войны, говорит представительница ООН Женщины в Украине Сабин Фрейзер Гюнеш. Она рассказывает, что во многих странах мира наблюдается отступление от гендерных принципов. Однако не в Украине.

— Украина прогрессирует очень быстро, и это вдохновляет женщин-лидеров по всему миру. Женщины из государств-членов ООН могут воспринимать пример Украины как вдохновение и способ двигаться вперед в своих странах, — говорит Сабин Фрейзер Гюнеш.

Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца, которая прокладывает женский путь в дипломатии, говорит на Украинском Женском Конгрессе, что точно недалеко то время, когда Украина увидит женщину во главе и МИД, и Минобороны.

Заместитель министра по делам ветеранов Юлия Кириллова добавляет:

— Быть у власти – это точно не о статусе, это об ответственности, которую ты берешь на себя каждый день. И это о способности принимать сложные решения и нести за них ответственность.

Соучредительница Украинского Женского Конгресса, народный депутат Мария Ионова, подводя итог, задает вопрос: Почему быть во власти для женщины – это смелость?

Потому что женщине во власти нужно не только быть профессиональной и ответственной, но и ежедневно преодолевать стереотипы. Рецепт — во взаимной поддержке. Даже когда женщины из разных политических лагерей.

— Когда мы в парламенте прошлого созыва принимали закон о гендерных квотах в избирательных списках — мы объединились, несмотря на статус власти или оппозиции. Мы просто объединялись вокруг тех вопросов, которые нужно было решить. Мы не только слушали, мы слышали. И мы слышали не только умом, но и сердцем, — добавила Ионова.

Фото: Украинский Женский Конгресс

