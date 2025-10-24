Смелость быть собой как формула лидерства: как прошел Украинский женский конгресс-2025
В четверг, 23 октября, в Киеве состоялся Украинский женский конгресс-2025. Это главная национальная платформа, которая уже девять лет объединяет лидеров для продвижения гендерного равенства и расширения возможностей женщин.
Тема Конгресса в этом году – Смелость быть собой.
Мероприятие открыла соучредительница Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк. В своей речи она отметила, что смелость — не всегда громкая.
— Смелость современной украинской женщины — это и о героических поступках на фронте, и о повседневной силе, которая часто выглядит “обычной”, а на самом деле она необыкновенная. Женщины-военные зажгли нашу смелость. И теперь смелость передается как огонь! — сказала Кондратюк.
С приветственными речами на Конгрессе выступили первая леди Украины Елена Зеленская, премьер-министр Украины Юлия Свириденко, посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.
В течение дня дискуссии велись в четырех платформах: Смелость быть первыми, Смелость быть видимыми, Смелость быть у власти, Смелость быть разными.
Участники услышали истории смелых женщин, которые решились и изменили что-то – в своей жизни, в своей общине, в своем бизнесе, в своей стране. Отдельное внимание было уделено смелости молодых людей, которые уже меняют страну, мысля широко и действуя масштабно.
— Мы говорили о женщинах, которые являются основой человеческого капитала, и молодежи, которая является двигателем перемен. О том, как смелость питает нашу стойкость и дает нам развиваться несмотря на обстоятельства войны. Мы хотим дать ролевые модели для молодежи. Именно поэтому мы рассказываем истории смелости на всю страну. Видимость очень важна! – подчеркнула соучредительница УЖК, народный депутат Мария Ионова.
Все смелые истории Украинского женского конгресса представлены на его официальном сайте womenua.today.
На мероприятии вручили награду Конгресса за выдающиеся достижения в сфере женского лидерства. В этом году награду получила 73-летняя военнослужащая из бригады Азов Татьяна “Хрещена” Теплюк.
— В этом году победительницу определяло сообщество: люди имели возможность подавать свои заявки. Мы получили почти 600 анкет с кандидатами из разных регионов, представительницами общественного сектора, военными, учителями. Мы выбрали женщину, которая воплощает женскую смелость и ведет за собой – Хрещену, – отметила соучредительница и директор УЖК Светлана Войцеховская.
Украинский женский конгресс проходит ежегодно, он был основан в 2017 году. Благодаря деятельности Конгресса в Украине был, в частности, отменен запрет на 450 “мужских” профессий для женщин, принята гендерная квота на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности.
