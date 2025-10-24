В четверг, 23 октября, в Киеве состоялся Украинский женский конгресс-2025. Это главная национальная платформа, которая уже девять лет объединяет лидеров для продвижения гендерного равенства и расширения возможностей женщин.

Тема Конгресса в этом году – Смелость быть собой.

Как прошел Украинский женский конгресс-2025

Мероприятие открыла соучредительница Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк. В своей речи она отметила, что смелость — не всегда громкая.

Сейчас смотрят

— Смелость современной украинской женщины — это и о героических поступках на фронте, и о повседневной силе, которая часто выглядит “обычной”, а на самом деле она необыкновенная. Женщины-военные зажгли нашу смелость. И теперь смелость передается как огонь! — сказала Кондратюк.

С приветственными речами на Конгрессе выступили первая леди Украины Елена Зеленская, премьер-министр Украины Юлия Свириденко, посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

В течение дня дискуссии велись в четырех платформах: Смелость быть первыми, Смелость быть видимыми, Смелость быть у власти, Смелость быть разными.

Участники услышали истории смелых женщин, которые решились и изменили что-то – в своей жизни, в своей общине, в своем бизнесе, в своей стране. Отдельное внимание было уделено смелости молодых людей, которые уже меняют страну, мысля широко и действуя масштабно.

— Мы говорили о женщинах, которые являются основой человеческого капитала, и молодежи, которая является двигателем перемен. О том, как смелость питает нашу стойкость и дает нам развиваться несмотря на обстоятельства войны. Мы хотим дать ролевые модели для молодежи. Именно поэтому мы рассказываем истории смелости на всю страну. Видимость очень важна! – подчеркнула соучредительница УЖК, народный депутат Мария Ионова.

Все смелые истории Украинского женского конгресса представлены на его официальном сайте womenua.today.

На мероприятии вручили награду Конгресса за выдающиеся достижения в сфере женского лидерства. В этом году награду получила 73-летняя военнослужащая из бригады Азов Татьяна “Хрещена” Теплюк.

— В этом году победительницу определяло сообщество: люди имели возможность подавать свои заявки. Мы получили почти 600 анкет с кандидатами из разных регионов, представительницами общественного сектора, военными, учителями. Мы выбрали женщину, которая воплощает женскую смелость и ведет за собой – Хрещену, – отметила соучредительница и директор УЖК Светлана Войцеховская.

Украинский женский конгресс проходит ежегодно, он был основан в 2017 году. Благодаря деятельности Конгресса в Украине был, в частности, отменен запрет на 450 “мужских” профессий для женщин, принята гендерная квота на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности.

Фото: Украинский женский конгресс

Источник: Украинский женский конгресс

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.