У Києві відбувся Українский Жіночий Конгрес-2025 – головна національна платформа для просування ідеї гендерної рівності.

– У нас традиційно вважають, що влада асоціюється з вигодою, а насправді вона пов’язана з відповідальністю, – зазначила співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, народна депутатка Марія Іонова.

Дискусійна платформа Конгресу, в якій вона взяла участь, має назву Сміливість бути у владі. А весь Український Жіночий Конгрес, який відбувся уже вдев’яте, починаючи з 2017 року, має гасло Сміливість бути собою!

Зараз дивляться

Політика – це не лише вибори й урядові процеси, а насамперед здатність діяти, брати відповідальність і створювати зміни.

На сцені – жінки, які ухвалюють рішення, впливають на політику та змінюють життя громад і країни: жінки, які працюють у центральних органах влади, місцевому самоврядуванні, міжнародних організаціях та бізнесі. Їхній спільний досвід доводить: лідерство – це не про посади, а про сміливість діяти на користь суспільства.

Український Жіночий Конгрес-2025

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко – жінка, яка очолила уряд України у найважчий період. Що передбачає ця посада? Ночі без сну, життя без родини, проблеми без кінця, роботу без вдячності. На Українському Жіночому Конгресі вона дає свій рецепт сміливосі бути у владі:

– Я знаю, що ми вміємо підтримувати одна одну. Ми маємо бути опорою одна для одної. Нам треба об’єднуватись для того, щоб реалізувати найсміливіші ідеї. Не бійтеся їх озвучувати. Не бійтесь діяти. Не бійтесь руйнувати стереотипи. Взагалі, нічого не бійтесь. Не бійтесь заходити в кімнати, де вас не чекають побачити. Це з мого власного досвіду. Просто робіть те, у що ви вірите.

В уряді Юлії Свириденко багато портфелів стали жіночими вперше. Вперше жінка стала віце-прем’єркою з гуманітарної політики і міністеркою культури – Тетяна Бережна теж тут, на Конгресі.

Вперше жінка очолила міністерство енергетики, та ще й коли – в умовах, коли ворог постійно обстрілює енергетичну інфрастуктуру. Світлана Гринчук визнає, що це було непросте для неї рішення, утім, воно ухвалене і треба працювати.

– Складно, але хлопцям і дівчатам на лінії фронту точно складніше, – каже міністерка енергетики.

На Українському Жіночому Конгресі вона розповідає не про себе, а про всіх тих жінок, які нині забезпечують стійкість енергетики.

Її історія – про Світлану Пікало, 46-річну диспетчерку аварійної газової служби з Чугуєва, яка загинула в перший день повномасштабної війни, перебуваючи на своєму робочому місці.

– Вона не становила жодної загрози для окупантів. Вона просто робила свою роботу – мала сміливість бути собою, бути фахівцем на своєму місці до останнього подиху. І таких жінок – тисячі по всій країні. І це саме про той вибір, який щодня роблять наші жінки – вибір, що впливає не лише на їхні життя, а й на майбутнє всієї нашої країни, – розповідає Світлана Гринчук.

Пояснюючи 7-річному сину, що це за вибухи лунають 24 лютого 2022-го року, Ірина Мудра зрозуміла, що хоче домогтися справедливості і покарати Росію.

Так почався її похід у владу – спочатку в Мінстерство юстиції, а згодом в Офіс президента. У результаті Україна домоглася запровадження на глобальному рівні безпрецедентніих юридичних механізмів притягнення агресора до відповідальності.

Ідеться про репарації з агресора через міжнародний реєстр збитків і створення спеціального трибуналу, який рано чи пізно судитиме воєнних злочинців з Росії.

– Перед нами немає перепон. Ми заходимо туди, де десятиліттями сиділи чоловіки. Але ми не приходимо туди грати за їхніми правилами. Ми не доводимо, що ми гідні, ми доводимо, що ми – ефективні, – каже Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента, і розповідає, що планує дістатися і до заморожених російських активів.

– Війна розірвала стару архітектуру влади, і в цій тріщині з’явилися ми – жінки, які увійшли туди без страху осуду, які не просять про поблажки, не вимагають подяк. Ми просто робимо те, що потрібно країні. Без визнання, але заради результату. І цей результат є: не в словах, а в системах, що працюють, у повернутих дітях, ухвалених рішеннях, у майбутній справедливості, яку ми будуємо зараз, – додає Ірина.

– Я відчуваю себе трохи сміливішою, навіть просто побувши на Конгресі, – каже Наталія Савчук, заступниця Голови правління з операційних питань ПриватБанку.

В її банку 18 млн клієнтів і 18 тис. співробітників. Від неї залежить, як щоденно працює найбільший банк країни у великому місті і в маленькому селі. Це влада – і водночас відподальність. Два поняття, які для жінок ідуть пліч-о-пліч.

Наталія каже, що на її очах ламаються стереотипи щодо жінок у владі і великому бізнесі. У Приваті працює 65% жінок. Керівниці відділень становлять 75% від всіх керівників. У топменеджменті – 60% жінок. Це колосальні зміни порівняно з довоєнним періодом.

– Жінки в Україні завжди були сміливими. Але зараз, в умовах війни, ми стаємо ще більш активними і беремо ще більше відповідальності. Просто тому, що чоловіки воюють на фронті, і треба забезпечувати тил і фінансовий тил, – каже Наталія Савчук.

Банк робить багато, щоб підтримувати жіноче лідерство: навчає, дає можливості, підтримує різними програмами. Цього року Приват сподівається побити свій же рекорд, відкривши 100 тис. бізнес-рахунків з рік для жінок-підприємиць.

Видимість і залученість жінок в політичні процеси є критично важливими для відновлення України після війни, каже Представниця ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш. Вона розповідає, що в багатьох країнах світу спостерігається відступ від гендерних принципів. Однак не в Україні.

– Україна прогресує дуже швидко, і це надихає жінок-лідерок по всьому світі. Жінки з держав-членів ООН можуть сприймати приклад України як натхнення і спосіб рухатися вперед у власних країнах, – каже Сабін Фрейзер Гюнеш.

Заступниця Міністра закордонних справ Мар’яна Беца, яка торує жіночий шлях в дипломатії, каже на Українському Жіночому Конгресі, що точно недалеко той час, коли Україна побачить жінку на чолі і МЗС, і Міноборони.

Заступниця Міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова додає:

– Бути у владі – це точно не про статус, це про відповідальність, яку ти береш на себе кожного дня. І це про здатність ухвалювати складні рішення і нести за них відповідальність.

Співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, народна депутатка Марія Іонова, підсумовуючи, ставить запитання: Чому бути у владі для жінки – це сміливість?

Тому що жінці у владі треба не тільки бути професійною та відповідальною, а й щодня долати стереотипи. Рецепт – у взаємній підтримці. Навіть коли жінки з різних політичних таборів.

– Коли ми в парламенті минулого скликання ухвалювали закон про гендерні квоти у виборчих списках – ми об’єдналися, не зважаючи на статус влади або опозиції. Ми просто об’єднувалися навколо тих питань, які потрібно було вирішити. Ми не тільки слухали, ми чули. І ми чули не тільки розумом, але і серцем, – додала Іонова.

Фото: Український Жіночий Конгрес

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.