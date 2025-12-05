Строительство ветки метро в направлении Виноградаря стартовало в 2019 году. Планировалось, что две новые станции откроют в 2021 году, однако эти сроки неоднократно меняли.

Откроют ли метро на Виноградарь в 2026 году, читайте в нашем материале.

Когда откроют метро на Виноградарь

Метро на Виноградарь не откроют в 2026 году. Об этом сообщил руководитель КП Киевский метрополитен Виктор Выговский 3 декабря во время заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы, трансляция которого проходила в YouTube.

По его словам, в 2026 году планируется завершить строительство основных элементов станции метро Мостицкая, которая должна соединить центральную часть линии с микрорайоном Виноградарь на севере столицы. Несмотря на то, что ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что по крайней мере одну станцию на этом направлении должны запустить в 2026 году, движение поездов смогут начать не раньше 2027 года.

По словам Выговского, первая очередь реализации этого проекта разделена на 6 пусковых комплексов. На 2025 год предусмотрено финансирование строительства участка в размере 1,951 млрд гривен.

К 2023 году удалось проложить правоперегонный тоннель между будущей станцией Мостицкая и станцией Сырец длиной 1250 метров, возвести ключевые конструкции совмещенной тягово-понижающей подстанции, а также частично выполнить работы по обустройству ограждающих элементов.

В течение этого года из городского бюджета и средств Киевского метрополитена на строительство было направлено более 900 млн гривен. Выговский также подчеркнул, что подрядная компания Автострада продолжает работать в режиме круглосуточного строительства.

Руководитель метрополитена пояснил, что основные конструкции станции Мостицкая должны быть завершены в 2026 году. По его словам, открытие метро на Виноградарь и движение поездов станет возможным только после завершения работ на двух станциях, включая станцию, которая сейчас называется Варшавская (ранее — Проспект Правды).

Он отметил, что общий срок завершения строительства планируется на 2027 год, но напомнил, что условия военного времени и финансовые ограничения могут влиять на темпы реализации.

Напомним, что во время заседания Киевсовета 9 октября Виталий Кличко заявил, что в 2026 году на Виноградаре должна заработать хотя бы одна станция. В тот же день директор Департамента финансов КГГА Владимир Репик подчеркивал, что дальнейший прогресс зависит прежде всего от подрядчика и имеющихся возможностей городского бюджета.

