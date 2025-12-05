Будівництво гілки метро у напрямку Виноградаря стартувало у 2019 році. Планувалося, що дві нові станції відкриють у 2021 році, проте ці строки неодноразово змінювали.

Чи відкриють метро на Виноградар у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Коли відкриють метро на Виноградар

Метро на Виноградар не відкриють у 2026 році. Про це повідомив керівник КП Київський метрополітен Віктор Вигівський 3 грудня під час засідання постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами, трансляція якого відбувалась у YouTube.

За його словами у 2026 році планують завершити спорудження основних елементів станції метро Мостицька, яка має з’єднати центральну частину лінії з мікрорайоном Виноградар на півночі столиці. Попри те, що раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що принаймні одну станцію на цьому напрямку мають запустити у 2026 році, рух потягів зможуть почати не раніше 2027 року.

За словами Вигівського, першу чергу реалізації цього проєкту поділено на 6 пускових комплексів. На 2025 рік передбачено фінансування будівництва ділянки в розмірі 1,951 млрд гривень.

До 2023 року вдалося прокласти правоперегінний тунель між майбутньою станцією Мостицька та станцією Сирець довжиною 1250 метрів, звести ключові конструкції суміщеної тягово-знижувальної підстанції, а також частково виконати роботи з облаштування огороджувальних елементів.

Протягом цього року з міського бюджету та коштів Київського метрополітену на будівництво було спрямовано понад 900 млн гривень. Вигівський також наголосив, що підрядна компанія Автострада продовжує працювати в режимі цілодобового будівництва.

Керівник метро пояснив, що основні конструкції станції Мостицька мають бути завершені у 2026 році. За його словами, відкриття метро на Виноградар та рух поїздів стане можливим лише після завершення робіт на двох станціях, включно зі станцією, яка нині має назву Варшавська (раніше – Проспект Правди).

Він зазначив, що загальний строк завершення будівництва планується на 2027 рік, але нагадав, що умови воєнного часу та фінансові обмеження можуть впливати на темпи реалізації.

Нагадаємо, що під час засідання Київради 9 жовтня Віталій Кличко заявив, що у 2026 році на Виноградарі має запрацювати хоча б одна станція. У той же день директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік підкреслював, що подальший прогрес залежить насамперед від підрядника та наявних можливостей міського бюджету.

