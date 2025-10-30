Сейчас проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Киева стоит 8 грн за поездку. Стоимость проезда в метрополитене также составляет 8 грн. Однако уже неоднократно поднимался вопрос о возможном повышении цен на городской транспорт, поскольку существующая стоимость билета для пассажиров не соответствует себестоимости поездки.

Факты ICTV вместе с разработчиком транспортной модели Киева и титр-экспертом по транспортному планированию Дмитрием Беспаловым разбирались, действительно ли существует вероятность повышения стоимости проезда в Киеве и в целом сколько это может стоить.

Какова стоимость проезда в Киеве и сколько это стоит для города

Как отметил транспортный эксперт Дмитрий Беспалов, на самом деле есть две основные цифры, на которые стоит обратить внимание. Первая – это стоимость проезда для пассажиров, в частности в метрополитене и в коммунальном предприятии Киевпастранс. Сейчас в Киеве стоимость проезда составляет 8 грн, однако существуют льготные категории пассажиров, которые вообще не платят за проезд.

Вторая важная цифра – это себестоимость перевозки одного пассажира. Каждое предприятие, занимающееся перевозками, может рассчитать ее, учитывая общий пассажиропоток и расходы на обеспечение движения транспорта. Как отмечал эксперт, еще до войны Киевский метрополитен оценивал себестоимость перевозки одного пассажира чуть более 24 грн, а в Киевпастранс – чуть более 21 грн.

По словам эксперта, в сети есть информация, что в 2024 году Киевский метрополитен пересчитал себестоимость перевозки одного пассажира, и она уже составляла более 40 грн.

— Это возможно из-за изменений. Ведь изменился пассажиропоток, увеличились расходы на электроэнергию и оплату труда специалистов, которые ремонтируют и обслуживают подвижной состав, — пояснил Дмитрий Беспалов.

Он пояснил, что каждая община определяет, какую часть себестоимости оплачивает пассажир, а какую компенсируют другие налогоплательщики. Сейчас киевлянин платит за поездку в метрополитене 8 грн, остальные 36 грн покрывают налогоплательщики города. Это означает, что городской бюджет ежегодно выделяет несколько миллиардов гривен на поддержку перевозчиков Киевпастранс и Метрополитен.

В других городах ситуация отличается. Например, во Львове при оплате Леокарт проезд стоит 17 грн, обычной картой Visa – немного дороже, а наличными – 25 грн.

В Харькове и Кривом Роге коммунальный транспорт для жителей вообще бесплатный, то есть полную себестоимость покрывает община. Эксперт подчеркивает, что тариф – это политическое решение, поэтому каждый город самостоятельно определяет, сколько платит пассажир, а сколько – община.

Повысят ли стоимость проезда в Киеве: мнение эксперта

Что касается возможного повышения стоимости проезда в Киеве, то это прежде всего политическое решение.

— Город вряд ли пойдет на такой непопулярный шаг, ведь это повлияет на рейтинг мэра. Если бюджет позволяет выделять дотации перевозчикам, то тарифы можно оставить на текущем уровне. Кроме того, бюджет Киева профицитный, поэтому я считаю, что в ближайшее время, в частности до конца войны, подорожания стоимости проезда в Киеве вряд ли стоит ожидать, — подчеркнул эксперт.

По словам эксперта, проблема не только в деньгах, ведь важно вкладывать средства в развитие системы общественного транспорта. Текущая модель компенсаций не способствует развитию транспорта в столице — он остается на прежнем уровне или деградирует из-за износа подвижного состава.

— Во Львове, наоборот, транспорт постоянно обновляется, ведь на улицах появляются новые трамваи и автобусы, система меняется и тестируется, — подытожил эксперт.

Эксперт отметил, что было бы оптимально, если бы все пассажиры оплачивали себестоимость поездки, ведь это позволяло бы городскому транспорту развиваться и улучшаться, становиться более эффективным и комфортным для всех.

Подорожает ли проезд в Киеве: что говорят в КГГА

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко прокомментировал слухи о возможном повышении стоимости проезда. Кличко о подорожании стоимости проезда в Киеве в своем ТГ-канале рассказал, что хотя общественный транспорт в Киеве дотационный, город ищет способы не повышать тарифы, в отличие от многих других крупных городов Украины.

Разница между нынешним тарифом и экономически обоснованным составляет около 11 млрд гривен в год, и эти средства должны выделяться из бюджета Киева. Из-за изъятой центральной властью части бюджета (8 млрд на Укрзализныцю) денег на дотации не хватает.

Департамент финансов проанализировал ситуацию и предложил рассмотреть вопрос корректировки тарифов, учитывая, что перевозка льготников бесплатна и дополнительно “тянет” еще около 1 млрд из городского бюджета, который государство не компенсирует.

Мэр подчеркнул, что сейчас делают все возможное, чтобы поддержать киевлян в сложных социальных условиях, и до конца войны повышение цен на проезд не планируется.

