Вечером 5 ноября, накануне Дня святого Николая, в Киеве на Софийской площади торжественно зажгли огни на главной елке страны.

Во время открытия новогодней красавицы выступил мэр столицы Виталий Кличко. Он поблагодарил украинских защитников и защитниц за “возможность чувствовать атмосферу праздника”.

В Киеве засияла главная елка страны

Главная елка страны, как и в прошлом году, искусственная. Ее высота — 16 метров. Новогоднее дерево украшено 4,5 тыс. игрушек, подсвечено теплой гирляндой.

— Тематика елки вдохновлена фресками Софии Киевской, которые сквозь века сохраняют тепло, мягкие оттенки времени и тишины, в которой живет сила. Новогодняя елка делает площадь символическим местом силы, света и тихого зимнего праздника. Спасибо нашим защитникам и защитницам за то, что мы имеем возможность чувствовать атмосферу праздника и надеяться на чудеса, — отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что даже в условиях войны у детей должен быть праздник. К тому же положительные эмоции нужны и взрослым.

— Поздравляю всех с наступающим Днем Святого Николая! Сил, оптимизма и веры в чудеса! Они случаются! — добавил Кличко.

Фото: Виталий Кличко

