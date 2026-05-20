Подать декларацию о доходах и оформить налоговую скидку теперь можно через портал Дія.

В сервисе появилась новая возможность для физических лиц — пользователи могут не только отправлять отчетность, но и вернуть часть расходов на обучение, ипотеку или страхование в несколько шагов онлайн.

Налоговая скидка в Дії: кто может воспользоваться услугой

Сервис доступен гражданам, которые должны задекларировать доходы за прошлый год или претендуют на налоговую скидку.

Сейчас смотрят

В частности, подать декларацию через Дію могут украинцы, которые продавали недвижимость или автомобиль, получали прибыль от инвестиций или хотят вернуть часть расходов на обучение, ипотеку или страхование.

Подать заявление на налоговую скидку за 2025 год можно до 31 декабря 2026 года.

Как подать декларацию и оформить налоговую скидку

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться на портале Дія с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

После этого следует выбрать услугу Налоговая декларация об имущественном положении и доходах физических лиц, проверить данные и отправить запрос в ГНС для получения справки.

Далее пользователю нужно выбрать, что он хочет сделать — подать декларацию или оформить налоговую скидку.

В Дії автоматически подтянутся данные о недвижимости, автомобилях и доходах. Если части информации не хватает, ее можно добавить вручную.

Также необходимо загрузить скан-копии документов, подтверждающих расходы, в частности договоры или квитанции.

После проверки сформированную декларацию нужно подписать КЭП и отправить.

В Минцифры отметили, что оцифровка подачи декларации и оформления налоговой скидки должна упростить процесс для граждан и сэкономить время на оформлении документов.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в приложении Дія стала доступна электронная карточка налогоплательщика, которую можно оформить онлайн как для взрослых, так и для детей.

Фото: портал Дія

Источник : Дія

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.