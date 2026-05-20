Киев принял к сведению информацию о намерениях России провести новые мобилизационные мероприятия в отношении 100 тыс. человек. На данный момент у РФ отсутствует потенциал для скрытой мобилизации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки.

Зеленский о мобилизации в России

 — Приняли к сведению и информацию о подготовке в России новых мобилизационных шагов – плюс 100 тыс. человек, — написал президент во вторник, 20 мая.

По словам Зеленского, на сегодняшний день у России нет возможностей для проведения скрытой мобилизации.

Сейчас смотрят

Поэтому, как отметил президент, “стоит ожидать российских политических решений другого формата, в частности таких, как недавно в отношении Приднестровского региона Молдовы”.

— Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача – укрепить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал, — подытожил президент.

Ранее Зеленский заявлял, что Россия упростила процедуру получения своего гражданства для жителей непризнанного Приднестровья.

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса отметил, что противник планирует создать буферную зону в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

Главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется.

Благодаря операциям на севере россияне стремятся расширить фронт.

Читайте также
Общие потери россиян на фронте примерно в 3,5 раза выше — Сырский
Соотношение потерь ВСУ и армии РФ на фронте — Сырский озвучил данные

Связанные темы:

Война в УкраинеВладимир ЗеленскийМобилизацияРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.