Киев принял к сведению информацию о намерениях России провести новые мобилизационные мероприятия в отношении 100 тыс. человек. На данный момент у РФ отсутствует потенциал для скрытой мобилизации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки.

— Приняли к сведению и информацию о подготовке в России новых мобилизационных шагов – плюс 100 тыс. человек, — написал президент во вторник, 20 мая.

По словам Зеленского, на сегодняшний день у России нет возможностей для проведения скрытой мобилизации.

Поэтому, как отметил президент, “стоит ожидать российских политических решений другого формата, в частности таких, как недавно в отношении Приднестровского региона Молдовы”.

— Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача – укрепить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал, — подытожил президент.

Ранее Зеленский заявлял, что Россия упростила процедуру получения своего гражданства для жителей непризнанного Приднестровья.

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса отметил, что противник планирует создать буферную зону в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

Главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется.

Благодаря операциям на севере россияне стремятся расширить фронт.

