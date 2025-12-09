Большинство людей пытаются купить жилье под ремонт. Но почему, если можно приобрести красивую квартиру, где можно сразу жить? Прежде всего, такое жилье дешевле. А также, конечно, хочется подстроить интерьер под свои потребности и предпочтения.

После покупки недвижимости могут возникать разные вопросы, однако один из главных – напольное покрытие. Владельцам новой квартиры хочется, чтобы оно было удобным, теплым и относительно недорогим.

Лучше всего покупать его онлайн, ведь продавцы, которые работают в таком режиме, предлагают гораздо больший ассортимент по сравнению с обычными магазинами. Чтобы убедиться в этом, вы, например, можете ознакомиться с украинским маркетплейсом Umall.

Выбор на этой платформе очень большой. Кроме того, здесь можно увидеть сразу названия и контакты продавцов. Для последних есть удобный кабинет, к тому же, на данный момент нет комиссий.

Интересно, что платформа стала первой в мире, которая позволяет автоматически рассчитывать количество квадратных метров напольного покрытия. Система сама определяет необходимое число – в соответствии с выбранной шириной рулона и указанной покупателем длиной.

Но на этом функционал не заканчивается. Ukrainian Mall также реализовал автоматический подсчет площади в одной упаковке. К примеру, в случае с ламинатом продавец указывает, сколько квадратных метров содержит пачка, и при добавлении нужного количества в корзину система мгновенно пересчитывает общую стоимость заказа.

Напольное покрытие: каким оно бывает

Чтобы легче определиться с оптимальным вариантом, предлагаем кратко рассмотреть основные виды напольных покрытий и их особенности:

Ковролин. Мягкий и теплый. Производится из натурального и синтетического материала. Может иметь петлированный и разрезной ворс, который часто комбинируется. Ковровая плитка. Это покрытие, которое имеет множество слоев и производится из различных материалов. Известно простотой укладки и тем, что поврежденные “плитки” можно быстро заменить. Линолеум. Классическое покрытие на основе полимерных материалов. Достоинства: доступная цена, водостойкость, легкий уход и хорошая износостойкость. Ламинат. Искусственный материал, имитирующий дерево. Состоит из нескольких слоев (основа, декоративный слой и защитная пленка). Устойчив к износу, представлен разными текстурами и рисунками, а также достаточно прочный. Виниловые и ПВХ покрытия. Их выбирают те, кто ищет баланс между эстетикой, долговечностью и практичностью. Есть очень много их типов. Среди них: ПВХ плитка, самоклеящиеся варианты, замковый винил и другие.

Кроме того, пол можно покрыть декоративной керамической плиткой, зеркальной или из натурального камня. Очень хорошо зарекомендовал себя паркет и массивная доска.

Что лучше выбрать и для какой комнаты

Выбор напольного покрытия зависит от комнаты. Для гостиной лучше всего подойдет ламинат или паркет – долговечные, стильные и легкие в уходе варианты. Для спальни рекомендуется выбрать ковролин, ведь это комфорт, тепло и звукоизоляция.

На кухне следует стелить покрытие, которое не боится влаги и жира: это преимущественно линолеум, виниловая плитка или ПВХ-покрытие. В коридор – линолеум или керамическая плитка, потому что они хорошо моются. А вот детские комнаты всегда ассоциируются с комфортом, так что сюда нужно подобрать что-то мягкое и с хорошим ворсом.

Выбирая напольные покрытия в квартиру, стоит заранее подумать об удобстве, комфорте, безопасности и простоте ухода. Именно поэтому владельцы квартир часто подбирают настил для каждой комнаты отдельно. При этом следует учитывать пожелания всех членов семьи и учитывать их потребности.

