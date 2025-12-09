Більшість людей намагаються купити житло під ремонт. Але чому, якщо можна придбати красиву квартиру, в якій можна відразу жити? Перш за все, таке житло дешевше. А також, звісно, хочеться підлаштувати інтер’єр під свої потреби й уподобання.

Після покупки нерухомості можуть виникати різні питання, проте одне із найголовніших — підлогове покриття. Власникам нової квартири хочеться, щоб воно було зручним, теплим і відносно недорогим.

Найкраще купувати його онлайн, адже продавці, які працюють в такому режимі, пропонують значно більший асортимент в порівнянні зі звичайними крамницями. Щоб в цьому впевнитися, ви, наприклад, можете ознайомитися з українським маркетплейсом Umall.

Зараз дивляться

Вибір на цій платформі дуже великий. Крім того, тут можна побачити відразу назви та контакти продавців. Для останніх є зручний кабінет, до того ж на цей момент немає комісій.

Цікаво, що платформа стала першою у світі, яка дозволяє автоматично розраховувати кількість квадратних метрів підлогового покриття. Система сама визначає необхідне число — відповідно до вибраної ширини рулону та зазначеної покупцем довжини.

Та на цьому функціонал не закінчується. Ukrainian Mall також реалізував автоматичний підрахунок площі в одній упаковці. Наприклад, у випадку з ламінатом продавець вказує, скільки квадратних метрів містить пачка, і під час додавання потрібної кількості в кошик система миттєво перераховує загальну вартість замовлення.

Підлогове покриття: яким воно буває

Щоб легше визначитися з оптимальним варіантом, пропонуємо коротко розглянути основні види підлогового покриття та їхні особливості:

Ковролін. М’який і теплий. Виготовляється з натурального та синтетичного матеріалу. Може мати петльований і розрізний ворс, який часто комбінується. Килимова плитка. Це покриття, яке має безліч шарів і виготовляється з різних матеріалів. Відоме простотою укладання та тим, що пошкоджені “плитки” можна швидко замінити. Лінолеум. Класичне покриття на основі з полімерних матеріалів. Переваги: доступна ціна, водостійкість, легкий догляд і хороша зносостійкість. Ламінат. Штучний матеріал, що імітує дерево. Складається з декількох шарів (основа, декоративний шар і захисна плівка). Стійкий до зношування, представлений різними текстурами та малюнками, а також досить міцний. Вінілові та ПВХ покриття. Їх вибирають ті, хто шукає баланс між естетикою, довговічністю та практичністю. Є дуже багато їх типів. Серед них: плитка ПВХ, самоклеючі варіанти, замковий вініл та інші.

Крім того, підлогу можна покрити декоративною керамічною плиткою, дзеркальною чи з натурального каменю. Дуже гарно зарекомендував себе паркет і масивна дошка.

Що краще вибрати та для якої кімнати

Вибір підлогового покриття буде залежати від кімнати. Для вітальні найкраще підійде ламінат або паркет — довговічні, стильні та легкі у догляді варіанти. Для спальні рекомендується обрати ковролін, адже це затишок, тепло та звукоізоляція.

На кухні варто стелити покриття, яке не боїться вологи та жиру: це переважно лінолеум, вінілова плитка або ПВХ-покриття. В коридор — лінолеум або керамічна плитка, тому що вони гарно миються. А от дитячі кімнати завжди асоціюються з комфортом, тож сюди треба підібрати щось м’яке та з гарним ворсом.

Вибираючи покриття для підлоги у квартиру, варто заздалегідь подумати про зручність, комфорт, безпеку та простоту догляду. Саме тому власники квартир дуже часто підбирають настил для кожної кімнати окремо. При цьому варто зважати на побажання всіх членів сім’ї та враховувати їхні потреби.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.