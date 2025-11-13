Силы обороны Украины продолжают пополнять “обменный фонд”. На этот раз украинские защитники взяли в плен 21 россиянина на территории Донецкой области.

Об этом сообщили в 1 корпусе Национальной гвардии Украины Азов.

ВСУ взяли в плен 21 оккупанта на Донетчине

Украинские военные обнародовали кадры с 21 россиянином, которые оказались в плену во время боевых действий на Добропольском и Константиновском направлениях.

— Кто-то сдался добровольно, кого-то пришлось заставлять сложить оружие. Но для них это — лучший финал, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пополнение “обменного фонда” стало возможным благодаря работе бойцов 12 бригады спецназначения Азов, 14 бригады оперативного назначения Червона Калина, 4 бригады оперативного назначения Рубеж, а также подразделений Десантно-штурмовых войск и штурмовых частей ВСУ.

— Каждый враг, взятый в плен, приближает возвращение наших собратьев из неволи, — подчеркнули украинские защитники.

Напомним, в сентябре, во время освобождения села Филия в Днепропетровской области, украинские военные также захватили в плен российских оккупантов.

За прошедшие сутки Вооруженные силы ликвидировали 1 180 российских военных.

Общие потери личного состава российской армии на 1 359-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 155 360 убитых и раненых.

