17 декабря в Киеве состоялась встреча She Congress под эгидой WoMo, которая объединила лидеров бизнеса, государственного сектора, образования и волонтерства. Присутствующие обсудили стратегии роста, управление хаосом и роль женщин в Вооруженных силах Украины.

Как проходил She Congress 17 декабря

Ведущей конгресса в этом году стала Юлия Зорий (ICTV2). В приветственном слове Татьяна Смирнова подчеркнула важность внутренней поддержки и благодарности себе.

Открыла мероприятие панель She in Business, которую модерировала Евгения Близнюк. Участницами дискуссии были: Юлия Завалишина, Татьяна Абрамова, Марина Авдеева, Екатерина Загорий, Полина Лысенко. Они поделились историями современных руководительниц и обсудили принципы прозрачности и стратегического мышления.

Сейчас смотрят

Светлана Тюгаева из UKRSIBBANK BNP Paribas Group рассказала о том, какую роль играют технологии и человечность в формировании новой финансовой реальности.

О поддержке женского лидерства и роли союзников в бизнесе говорили во время панели He for She, которую модерировал Юрий Кляцкин. К разговору присоединились Сергей Мартинчук из Cisco Ukraine, Сергей Наумов из Ощадбанка и Владислав Антипов из ЦЕРН.

Участники поделились управленческими историями.

Наталья Франчук (СТБ) рассказала о создании контента, отвечающего потребностям женщин, и подходах к формированию продуктов в соответствии с ожиданиями современной аудитории.

Панель She in Social модерировала Наталья Дмитренко, которая показала, как социальные проекты меняют сообщества.

Татьяна Кухоцкая (Сердце Азовстали), Тата Кеплер (Птицы от БФ Почувствуй), Ксения Возницина (Лесная поляна), Оксана Лебедева (Gen.Ukrainian), Валерия Татарчук (ТВОЯ ОПОРА) рассказали свои истории благотворительных инициатив.

Дискуссионная панель А She in Creative Industries под модерацией Иванны Слабошпицкой собрала к обсуждению лидеров медиа и дизайна.

Влад Иваненко (Playboy), Антонина Хижняк (заслуженная артистка Украины), Ирина Метнева (Vandog Agency), Светлана Терещенко (BORISTENE), Анна Мачух (ОМКФ) поделились опытом развития проектов и выхода украинских брендов на международный рынок.

В интервью Образовательный трек 360°: стратегия, которая растет вместе с ребенком обсудили интеграцию стратегии развития школы с потребностями детей. Во время панели She in Education обсудили создание современных образовательных программ.

Панель She in Communications сосредоточилась на стратегических коммуникациях и укреплении брендов.

Во время дискуссии She in Health обсуждали здоровье как ресурс для лидерства. Спикеры рассказали о физическом и ментальном здоровье, роли спорта и использовании искусственного интеллекта в wellness.

На панели She and Red Flags обсудили риски управления. Участницы дискуссии анализировали «красные флажки» в корпоративной культуре.

Панель She in Military раскрыла роль женщин в Вооруженных силах Украины. Во время дискуссии говорили о ментальном здоровье и общественном восприятии женщин-военных.

Завершила день панель She in Chaos о том, как хаос и быстрые изменения можно превращать в силу.

Одним из партнеров She Congress 2025 выступила компания Starlight Media.

Фото: She Congress

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.