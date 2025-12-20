17 грудня у Києві відбулась зустріч She Congress під егідою WoMo, яка об’єднала лідерок бізнесу, державного сектору, освіти та волонтерства. Присутні обговорили стратегії зростання, управління хаосом та роль жінок у Збройних силах України.

Як проходив She Congress 17 грудня

Ведучою конгресу цього року стала Юлія Зорій (ICTV2). У вітальному слові Тетяна Смірнова наголосила на важливості внутрішньої підтримки та вдячності собі.

Відкрила захід панель She in Business, яку модерувала Євгенія Близнюк. Учасницями дискусії були: Юлія Завалішина, Тетяна Абрамова, Марина Авдєєва, Катерина Загорій, Поліна Лисенко. Вони поділилися історіями сучасних керівниць та обговорили принципи прозорості та стратегічного мислення.

Зараз дивляться

Світлана Тюгаєва із UKRSIBBANK BNP Paribas Group розповіла про те, яку роль відіграють технології і людяність у формуванні нової фінансової реальності.

Про підтримку жіночого лідерства та роль союзників у бізнесі говорили під час панелі He for She, яку модерував Юрій Кляцкін. До розмови долучилися Сергій Мартинчук із Cisco Ukraine, Сергій Наумов з Ощадбанку та Владислав Антипов із ЦЕРН.

Учасники поділилися управлінськими історіями.

Наталка Франчук (СТБ) розповіла про створення контенту, що відповідає потребам жінок, і підходами до формування продуктів відповідно до очікувань сучасної аудиторії.

Панель She in Social модерувала Наталія Дмитренко, яка показала, як соціальні проєкти змінюють громади.

Тетяна Кухоцька (Серце Азовсталі), Тата Кеплер (Птахи від БФ Відчуй), Ксенія Возніцина (Лісова поляна), Оксана Лебедєва (Gen.Ukrainian), Валерія Татарчук (ТВОЯ ОПОРА) розповіли свої історії благодійних ініціатив.

Дискусійна панель А She in Creative Industries за модерації Іванни Слабошпицької зібрала до обговорення лідерів медіа та дизайну.

Влад Іваненко (Playboy), Антоніна Хижняк (заслужена артистка України), Ірина Метньова (Vandog Agency), Світлана Терещенко (BORISTENE), Анна Мачух (ОМКФ) поділилися досвідом розвитку проєктів та виходу українських брендів на міжнародний ринок.

Освіта і комунікації як базис майбутніх змін

В інтерв’ю Освітній трек 360°: стратегія, яка росте разом із дитиною обговорили інтеграцію стратегії розвитку школи з потребами дітей. Під час панелі She in Education обговорили створення сучасних освітніх програм.

Панель She in Communications зосередилася на стратегічних комунікаціях і зміцненні брендів.

Під час дискусії She in Health обговорювали здоров’я як ресурс для лідерства. Спікери розповіли про фізичне і ментальне здоров’я, роль спорту та використання штучного інтелекту у wellness.

На панелі She and Red Flags обговорили ризики управління. Учасниці дискусії аналізували “червоні прапорці” у корпоративній культурі.

Панель She in Military розкрила роль жінок у Збройних силах України. Під час дискусії говорили про ментальне здоров’я та суспільне сприйняття жінок-військових.

Завершила день панель She in Chaos про те, як хаос і швидкі зміни можна перетворювати на силу.

Одним із партнерів She Congress 2025 виступила компанія Starlight Media.

Фото: She Congress

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.