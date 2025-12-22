Иногда, чтобы изменить жизнь, достаточно не сдаваться в момент, когда привычный путь перестает работать.

Кто-то вынужден покинуть университет, кто-то возвращается с войны, кто-то снова садится за учебную парту после многих лет работы.

Это истории людей, которые искали свое место и нашли его в новой профессии — воспользовавшись возможностями, которые появляются в виде новых программ переквалификации. Один из таких форматов появился в 2025 году и стал точкой опоры для сотен людей. Именно об этих историях – далее.

Сейчас смотрят

Проект KSE ProfTech стартовал в феврале 2025 года как ответ на конкретный запрос рынка: работодатели в промышленности, инженерии и производстве все острее ощущали нехватку технических специалистов.

Поэтому KSE взяла на себя амбициозную, но необходимую миссию – быстро готовить и трудоустраивать взрослых в прикладных технических профессиях. Уже в июне 2025 года началось обучение в формате производственных мастерских – с реальным оборудованием и фокусом на конкретные рабочие места.

С тех пор через программы KSE ProfTech прошли почти 300 слушателей, 90% из которых уже завершили обучение и работают на предприятиях. Но сами по себе цифры мало что объясняют.

Ведь если говорить о KSE ProfTech – это прежде всего истории людей, которые изменили не только профессию, но часто и представление о себе и своем будущем. Кто-то пришел в момент полной неопределенности. Кто-то – после войны. Кто-то – разочаровавшись в предыдущем образовании или столкнувшись с возрастными ограничениями на рынке труда.

Некоторые из этих историй поражали. Некоторые – вдохновляли. Но все без исключения побуждали не останавливаться – и двигаться дальше, расширяя обучение и давая шанс новым людям найти свою опору.

Именно из этих историй и состоит первый год KSE ProfTech.

Эдуард

По образованию я художник. Почти 20 лет моей жизни – это иллюстрация, дизайн, реклама, арт-дирекшн и управление командами. Я работал с книгами, наружной рекламой, телевидением. Мне всегда нравилось делать сложные вещи и видеть результат.

Со временем я начал замечать, что мой опыт перестает быть преимуществом. Работы хвалили, тестовые задания проходил, но когда доходило до разговора о возрасте – со мной просто прекращали общение. Я даже начал скрывать свой возраст, но это не помогало.

В какой-то момент я понял: надо что-то менять. Не доказывать, что я еще могу, а менять направление.

Идея пойти в ЧПК сначала казалась странной. Цифры, коды, точные расчеты — совсем не то, к чему я привык. Но я понял, что мое пространственное мышление, внимание к деталям и работа с формами здесь тоже нужны.

Я увидел набор в KSE ProfTech буквально за несколько дней до старта и подал заявку в последний момент. Это был мой внутренний вызов.

Сейчас мне нравится логика этой работы. Здесь все честно: либо деталь соответствует чертежу, либо нет. Я почувствовал, что нашел место, где мой опыт – это не барьер, а ресурс.

Егор

По образованию я финансист, а большую часть жизни работал графическим дизайнером. Мне всегда нравилась точность форм, пропорции, миллиметры. Я любил технический дизайн, где все должно быть на своем месте.

24 февраля 2022 года я ушел в армию. Почти два года провел в Донецкой области. Были бои, ранения, долгая реабилитация. Когда вернулся, понял, что уже не могу работать так, как раньше.

Дизайн — это постоянное эмоциональное напряжение. После войны мне хотелось чего-то другого. Чего-то честного и измеримого. Пришел, сделал работу, сдал смену — и пошел домой.

Я увидел рекламу KSE ProfTech и понял, что это именно то, что мне подходит. Короткое обучение, практика, реальные станки, понятный результат.

Сегодня я готовлюсь к трудоустройству. Для меня эта профессия – способ вернуть опору и предсказуемость в жизнь. Я знаю, что могу работать и быть полезным.

Антонина

Я по образованию инженер-эколог. Большую часть жизни работала проектировщиком – чертежи, документы, расчеты. Параллельно воспитывала пятерых детей. Но всегда любила делать что-то руками: шить, вязать, создавать.

После начала полномасштабной войны мы с детьми оказались за границей. То, что должно было быть на несколько недель, растянулось на годы. Я чувствовала постоянную неопределенность и замкнутый круг.

Вернувшись в Украину, я увидела объявление о наборе женщин на курсы сварки в KSE ProfTech и решила попробовать. Подумала: если не сейчас, то когда.

Обучение было интенсивным и очень живым. Через шесть недель я уже работала на предприятии. Коллектив принял хорошо, помогали и поддерживали.

Для меня сварка – это не только металл и искры. Это точность, внимательность и даже эстетика. Я вижу результат своей работы и чувствую уверенность в завтрашнем дне.

Сергей

Я по специальности строитель. До войны работал на разных предприятиях, имел стабильную работу и понятный профессиональный путь. Когда началась война, был мобилизован – и этот опыт многое изменил в моем восприятии жизни и будущего.

После службы, вернувшись в гражданскую жизнь, я понял, что возвращаться к старому формату работы не хочу. Хотелось чего-то нового – более современного, структурированного и с четкой перспективой роста. Я начал искать профессию, которая давала бы стабильный доход и возможность развиваться дальше.

Именно так я узнал о программе подготовки операторов станков с программным управлением в KSE ProfTech. Обучение стало для меня настоящим перезапуском. Здесь теория постоянно чередуется с практикой: уже во время обучения мы работаем со станками, учимся их запускать и настраивать, понимать логику процессов.

Я хочу, чтобы другие ветераны знали: после службы можно найти новую профессию, почувствовать опору и построить новую, полноценную жизнь.

Лиза

Меня зовут Лиза, мне 27 лет. Я из Луганской области. Из-за войны моя жизнь полностью изменилась – город, работа, планы. Но вместе с этим появился запрос найти себя профессионально и почувствовать стабильность.

До полномасштабной войны я жила в Харькове и работала менеджером по продажам в интернет-магазине техники. Мы тестировали устройства, делали описания, фото – и именно тогда я поняла, что мне интересна электроника, а не просто продажи.

После начала великой войны я уехала в Германию, где работала продавцом и в ресторанах. Я быстро адаптировалась, выучила язык, но не чувствовала, что это мое профессиональное будущее.

Вернувшись в Украину, я пробовала разные работы, но не находила того самого ощущения. Мне хотелось создавать что-то руками и головой одновременно. Так я пришла к обучению по монтажу электроники.

С первых занятий я почувствовала, что это мое направление. Мне нравится работать с паяльной станцией, деталями, схемами. Это сосредоточенная, точная работа, которая дает ощущение результата.

Сейчас я учусь и планирую дальнейшее трудоустройство в технической сфере. Мне интересно сочетать технические навыки с коммуникацией с людьми и развиваться дальше.

Я поняла одно: не нужно бояться начинать с нуля. Если что-то действительно интересует – стоит дать себе шанс попробовать.

Эти истории не об идеальных сценариях и не о быстрых решениях. Они о людях, которые позволили себе искать, сомневаться, менять направление и начинать заново – в свое время и в своем темпе. О выборе, сделанном в сложных обстоятельствах, и о маленьких шагах, которые впоследствии складываются в новую траекторию жизни.

KSE ProfTech работает именно с такими запросами – предлагает возможность быстро получить прикладную профессию, поработать с реальным оборудованием и сделать первый шаг к работе там, где эти навыки действительно нужны. Без громких обещаний, но с поддержкой и четкой логикой перехода от обучения к практике.

И если вам знакомо ощущение, что старый маршрут больше не работает, возможно, стоит просто посмотреть, какие варианты существуют. Иногда этого достаточно, чтобы начать двигаться дальше.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.