Угроза со стороны России через Беларусь сохраняется, враг стремится расширить фронт благодаря операциям на севере.

Об этом в интервью Милитарному заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский об угрозе со стороны Беларуси

— Существует тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявления нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе со стороны Беларуси, о возможных операциях на севере. Это реально, мы знаем эти данные, — подчеркнул генерал.

По словам Сырского, российский Генштаб в настоящее время активно просчитывает и планирует наступательные действия с северного направления.

Сейчас смотрят

— Это значит, что фронт еще увеличится, – сказал главнокомандующий.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что Украина ожидает возможной угрозы в войне со стороны Беларуси на фоне контактов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Палиса подчеркнул, что Беларусь и в дальнейшем будет рассматриваться как потенциальная угроза, пока в Минске будет сохраняться лояльный Путину режим.

Он отметил, что даже тот факт, что во время недавней массированной атаки российские дроны обходили территорию Беларуси, не свидетельствует о прекращении помощи Минска в запуске беспилотников и ракет по Украине.

К слову, украинская разведка зафиксировала дополнительные контакты между россиянами и Лукашенко относительно возможного привлечения Беларуси к новым агрессивным операциям.

Президент Владимир Зеленский поручил Силам обороны усилить соответствующее направление и подготовить план реагирования.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.