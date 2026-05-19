Демобилизация станет возможной после окончания войны и особого периода. Сейчас же речь идет о механизмах увольнения с военной службы во время войны.

Об этом в интервью Милитарному заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский об увольнении из армии во время войны

— Демобилизация наступает, когда заканчивается война и особый период. А мы имеем в виду увольнение во время войны… С одной стороны идет война и мы проводим мобилизацию, с другой стороны — эта мобилизация должна иметь какое-то логическое завершение. Люди, которые воюют, особенно длительное время, должны иметь выход и возможность получить отсрочку, в зависимости от того срока, который он провел на поле боя, — сказал генерал.

По словам Сырского, в Генеральном штабе уже проработали все положения контрактов и виды дополнительного денежного обеспечения.

Сейчас смотрят

Сейчас идет этап обсуждения непосредственно в воинских частях.

— Мы внедрили такую, скажем, модель, где в обсуждении этих инициатив принимают участие все военнослужащие, – сказал главнокомандующий.

Главнокомандующий также подчеркнул необходимость сохранения баланса, поскольку Россия постоянно пытается увеличивать численность своих войск.

Главнокомандующий также подчеркнул необходимость сохранения баланса, поскольку Россия постоянно пытается увеличить численность своих войск.

— Украина должна адекватно реагировать на рост численности оккупантов. Процесс должен быть контролируемым, а не хаотичным: если определенное количество военных уволили, то набрать нужно столько же или даже больше, — отметил он.

Сырский добавил, что также обсуждались краткосрочные контракты сроком на 6-9 месяцев для военных, которые были уволены по состоянию здоровья, но хотят снова присоединиться к службе.

Рассматривается также категория контрактов на 10 месяцев для тех, кто уже проходит службу. Также предусматриваются контракты для новобранцев сроком на 2, 3 и более лет, а также мобилизация без заключения контракта.

Денежное обеспечение военнослужащих

В ВСУ планируют установить минимальный уровень денежного довольствия военнослужащих на уровне 30 тыс. грн. Также будут предусмотрены дополнительные выплаты.

— Минимальный уровень денежного обеспечения составит 30 тыс. грн, — подчеркнул генерал.

По словам Сырского, доплаты в первую очередь будут получать военнослужащие, участвующие в активных боевых действиях.

Речь идет, в частности, о военных механизированных, мотопехотных, десантно-штурмовых бригад и морской пехоты.

— То есть те должности, которых не хватает на поле боя, — пояснил главнокомандующий.

Напомним, 1 мая президент Владимир Зеленский заявил о начале реформы украинской армии.

По его словам, в течение апреля были согласованы ключевые направления реформы, а военное командование и правительство определили формулу изменений.

В мае должны согласовать все ключевые детали, а уже в июне реформа должна стартовать.

Первые результаты ожидаются также в июне, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.