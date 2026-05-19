Для многих украинцев решение вернуться домой после жизни за границей зависит не только от безопасности или эмоциональной связи с домом. Не менее важны становятся работа, жилье, понятные перспективы и возможность снова почувствовать стабильность и сопротивление в Украине.

Истории студентов KSE ProfTech – о людях, которые после вынужденной миграции и жизни “на паузе” пытаются начать все сначала через новую профессию и работу.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), для украинцев, возвращающихся из-за границы, ключевым мотивационным фактором остаются личные и семейные причины: 70% возвращенцев называют желание вернуться домой или воссоединиться с семьей основной причиной возвращения.

В то же время экономические факторы также имеют важное значение для того, сможет ли человек закрепиться по возвращении. 28% украинцев среди ключевых причин возвращения называют возможность трудоустройства, еще 23% – доступ к жилью.

Среди остающихся за границей украинцев потенциальная готовность вернуться также в значительной степени зависит от наличия работы и понятных жизненных перспектив: 43% называют доступ к трудоустройству важным фактором возвращения, 21% – доступ к жилью, еще 19% – доступ к базовым услугам.

Именно поэтому для многих украинцев после возвращения критически важны становятся возможность быстро найти работу, получить новую профессию и увидеть для себя долгосрочные перспективы жизни в Украине.

Одной из сфер, где сегодня растет спрос на новых работников, стало современное производство и технические профессии. Из-за дефицита кадров бизнес все активнее инвестирует в краткосрочное обучение и переквалификацию людей без предварительного технического опыта.

За год работы KSE ProfTech – центра профессионально-технической подготовки от Kyiv School of Economics – команда услышала десятки историй людей, после жизни за границей или длительных переездов в Украине пытались заново выстроить для себя профессиональную жизнь. Для многих из них работа стала не только источником дохода, но и способом вернуть себе чувство опоры и определенности.

Среди тех, кто сегодня пытается начать жизнь заново по возвращении – Антонина Проводнюк. После начала полномасштабной войны она вместе со своими пятью детьми уехала в Швейцарию, где прожила несколько лет, хотя поначалу планировала остаться только временно.

– У меня был миллион возможностей остаться там. Но я не пользовалась ими. И не собираюсь, – говорит она.

По словам Антонины, самой тяжелой за границей стала не сама жизнь в другой стране, а постоянное ощущение временности, психологическое давление интегрироваться и остаться навсегда.

– Нас заставляли интегрироваться, хотя я все время объясняла: мы приехали на время. В какой-то момент мне даже запретили возвращать детей в Украину. Говорили, что я “везу детей на войну”, — вспоминает она.

После возвращения женщина испытывала сложное психологическое состояние и фактически заново искала для себя точку опоры.

– Я думала, что депрессия – это что-то выдуманное. А потом поняла, что нет. Именно в Украине я смогла выдохнуть, – говорит Антонина.

Первым шагом к восстановлению для нее стали практические курсы, а затем работа в производственной сфере.

Похожий опыт пережила 27-летняя Лиза из Луганской области. Через несколько лет войны она успела пожить в разных городах и странах, несколько раз сменить работу и фактически постоянно находиться в состоянии временности.

До полномасштабного вторжения Лиза жила в Харькове и работала менеджером по продажам в интернет-магазине электроники. После начала полномасштабной войны уехала в Германию, где работала в магазине и гостинично-ресторанной сфере.

– Это была работа, чтобы выжить. Не то, что мне очень близко, но нужно было как-то вставать на ноги, – говорит она.

Несмотря на стабильную работу за границей, мысль о возвращении не исчезала.

– В начале лета я уж точно знала, что вернусь. К июлю закончила все дела, собралась и уехала домой. Потому что здесь мои люди, – говорит Лиза.

По возвращении она поступила на курс монтажа электроники в KSE ProfTech. Говорит, что после нескольких лет постоянного движения ей хотелось не просто заработка, а ощущение стабильности и будущего.

– Монтаж электроники – это постоянный баланс между концентрацией и спокойствием. Во время пайки мысли упорядочиваются, – говорит она.

После нескольких лет переездов эта точная и спокойная работа дала ей ощущение опоры.

55-летний Андрей Томаржевский до войны успел поработать в разных сферах – от программирования и бизнеса до юридической практики и государственной службы. После начала полномасштабной войны он вернулся в Украину, эвакуировал родителей из Бучи, а затем из-за состояния здоровья некоторое время жил в Германии. Вернувшись домой, задал себе простой вопрос о том, что будет происходить дальше.

Именно тогда он увидел KSE ProfTech и решил овладеть работой с металлом и станками с ЧПУ.

– Можно менять профессии, страны, обстоятельства. Но в какой-то момент ты приходишь к простому: хочется делать что-нибудь реальное, – говорит Андрей.

Работа с металлом заинтересовала Андрея не только как новая профессия. После многих лет в разных сферах ему захотелось вернуться к чему-то реальному, точному и полезному – делу, которое имеет ощутимый результат и одновременно важно для страны во время войны.

– Захотелось чего-то фундаментального. Просто этот блеск металла, идеальные поверхности и понимание того, что это вещь, которая может пережить десятилетия, – объясняет он свой выбор.

Еще одна студентка программы – София Шарипова, родом из Снежного Донецкой области. Ее родной город находится в оккупации с 2014 года, поэтому значительную часть взрослой жизни она фактически провела вдали от дома.

По образованию София – фармацевтка. Более 11 лет она работала в своей профессии, однако со временем почувствовала профессиональное выгорание и потребность начать что-нибудь новое.

– Я поняла, что хочу найти что-то другое – то, что будет меня по-настоящему интересовать, – говорит она.

Сегодня София овладевает сваркой в ​​KSE ProfTech. Говорит, что ее привлекает не только сама профессия, но и причастность к будущему восстановлению страны.

– Возможно, это поможет потом в восстановлении Украины после войны. Поэтому эта польза – не только для меня, но и для других людей, – говорит София.

Для нее новая профессия стала не только сменой работы, а способом вновь ощутить связь с будущим Украины – даже после многих лет жизни вдали от родного дома.

В KSE ProfTech отмечают: сегодня краткосрочное техническое образование все чаще становится не просто способом получить новую работу, а инструментом профессионального и личного перезапуска для людей, переживших вынужденную миграцию, потерю дома, смену профессии или возвращение в Украину после жизни за границей.

На фоне масштабной трансформации рынка труда технические профессии постепенно становятся одной из точек стабильности – сферой, где люди могут относительно быстро получить новые навыки, вернуть ощущение определенности и снова строить долгосрочные планы в Украине.

Присоединиться к обучению могут люди без технического бэкграунда или профильного образования. Программы построены вокруг практики и реальных потребностей работодателей, чтобы за короткое время (в течение 1-6 недель) помочь овладеть новой специальностью и получить возможность трудоустройства.

Для многих – это становится не просто новой работой, а способом вернуть себе чувство стабильности, определенности и движения вперед.

Фото: KSE ProfTech

