Ко второй группе инвалидности относятся те люди, которые способны к самообслуживанию, но не способным к труду в обычных производственных условиях.

В Украине предусмотрены определенные льготы для людей с инвалидностью всех групп, но чтобы их получить, нужно иметь удостоверение, которое подтверждает статус человека с инвалидностью.

Какие льготы имеют лица с инвалидностью II группы — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Льготы для работников

Для лиц, имеющих инвалидность и трудоустроенных, украинское законодательство предусмотрело ряд льгот и гарантий. В частности, к лицам с инвалидностью II группы не применяется испытательный срок.

Кроме того, работник может в любой момент расторгнуть заключенный трудовой договор по своей инициативе.

Также по желанию работника может устанавливаться индивидуальный график работы, например, неполная рабочая неделя и льготные условия труда.

Работники с инвалидностью II группы имеют право оформить отпуск в удобное для них время, даже до наступления шестимесячного срока их непрерывной работы.

Кроме того, лицам с инвалидностью II группы предоставляется ежегодный отпуск большей продолжительности.

Льготы на ЖКУ

Законодательством Украины не предусмотрены льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Для льготной оплаты коммунальных услуг лицам с инвалидностью II группы необходимо получить субсидию в органах социальной защиты населения. Стоит отметить, что в этом году переназначение субсидий происходит автоматически без дополнительного обращения человека.

Что касается предоставления жилья в первоочередном порядке, то для лиц с инвалидностью II группы действуют определенные правила.

В первую очередь жилые помещения выделяются людям с инвалидностью II группы, которые являются пострадавшими на производстве, и инвалидам II группы из числа военнослужащих, состоящих на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Если речь идет о квартирах или одноквартирных усадебных домах из социального жилищного фонда, то право на первоочередное получение имеют люди с инвалидностью II группы, а также семьи, в составе которых есть ребенок с инвалидностью или лицо с инвалидностью II группы с детства, при условии пребывания на учете для социального жилья.

Право на внеочередное получение жилья предоставляется людям с инвалидностью II группы, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и лицам, приравненным к ним, в течение двух лет с момента включения в список на внеочередное обеспечение жилой площадью.

Инвалидов войны, труда II группы и других лиц с инвалидностью из числа военнослужащих, получивших инвалидность в результате выполнения служебных обязанностей, не могут выселять из служебного жилья без предоставления другого помещения в случае их увольнения по собственному желанию с предприятия, учреждения или организации.

По просьбе лиц с инвалидностью ІІ группы им может быть выделено жилье по договору найма из социального жилищного фонда или помещение в специализированном доме для ветеранов войны, труда, граждан пожилого возраста и инвалидов на основе решения местных властей.

Льготы на лекарства

Люди с инвалидностью II группы имеют право при амбулаторном лечении на приобретение лекарственных средств по рецептам врачей с оплатой 50% их стоимости.

Лицам с инвалидностью вследствие войны и приравненным к ним лицам предоставляется льгота на бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей.

Также на льготных условиях они могут получить:

протезно-ортопедические изделия и ортопедическую обувь;

специальные средства для самообслуживания и ухода;

средства для передвижения;

вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема;

мебель и оснащение;

специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией.

Отдельные льготы установлены для людей с инвалидностью II группы с нарушением зрения. Они могут получить:

дети-инвалиды в возрасте от 14 лет обеспечиваются часами (дети от 6 лет — электронными часами), аудиоплеерами;

если лица являются студентами — они снабжаются диктофонами;

если человек посещает библиотеку, то его обеспечивают аудиоплеерами.

При наличии медицинских показаний лица с инвалидностью II группы имеют право бесплатно получить санаторно-курортные путевки.

Льготы на обслуживание

Лицо с инвалидностью II группы имеют право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугородного транспорта, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.

Льготы на проезд

Лица и дети с инвалидностью II группы имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси).

Также они имеют льготу в 50% стоимости от суммы проезда в маршрутах воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая. Льготную перевозку лиц с инвалидностью должны осуществлять все предприятия транспорта независимо от формы собственности и подчинения.

Чтобы получить бесплатный проезд в городском транспорте для людей с инвалидностью в Киеве необходимо оформить ″карточку киевлянина″ в любом отделении Ощадбанка.

После получения карты необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН), в отдел субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги и активировать льготы на карточке.

Льготы для получения образования

Студентам, которые являются детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью II группы, назначается социальная стипендия и может предоставляться дополнительная социальная и материальная помощь.

Поступление в высшие учебные заведения лиц с инвалидностью осуществляется на конкурсной основе в рамках установленных квот.

После успешной сдачи экзаменов лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, зачисляются в профессионально-технические учебные заведения вне конкурса.

Льготы на телефоны

Люди с инвалидностью II группы имеют право на:

внеочередное и льготное установление квартирных телефонов за счет местных бюджетов;

на обеспечение мобильными телефонами для письменного общения инвалидов 2 группы по слуху и детей от 7 лет с инвалидностью по слуху. Если эти лица по возрасту старше 60 лет, то мобильные телефоны для них должны быть оборудованы вызовом SOS;

для лиц с инвалидностью II группы по зрению предусмотрено бесплатное пользование радиоточкой, то есть устройством, к которому подключают громкоговоритель для приема радиопрограмм;

Кроме того, оплата за местные телефонные разговоры с привязкой к их продолжительности может быть установлена при условии, если человек с инвалидностью 2 группы дает на это свое разрешение.