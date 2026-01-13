Які пільги передбачені для осіб з інвалідністю ІІ групи в Україні
До другої групи інвалідності належать ті люди, які здатні до самообслуговування, але не здатні до праці в звичайних виробничих умовах.
В Україні передбачені певні пільги для людей з інвалідністю усіх груп, але щоб їх отримати, потрібно мати посвідчення, яке підтверджує статус людини з інвалідністю.
Які пільги мають особи з інвалідністю ІІ групи — читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.
Пільги для працівників
Для осіб, що мають інвалідність та працевлаштовані, українське законодавство передбачило ряд пільг і гарантій. Зокрема, до осіб з інвалідністю ІІ групи не застосовується випробувальний термін. Крім того, працівник може в будь-який момент розірвати укладений трудовий договір зі своєї ініціативи.
Також за бажанням працівника може встановлюватися індивідуальний графік роботи, наприклад, неповний робочий тиждень і пільгові умови праці.
Працівники з інвалідністю ІІ групи мають право оформити відпустку в зручний для них час, навіть до настання шестимісячного терміну їх безперервної роботи.
Крім того, особам з інвалідністю ІІ групи надається щорічна відпустка більшої тривалості.
Пільги на ЖКП
Законодавством України не передбачені пільги з оплати житлово-комунальних послуг.
Для пільгової оплати комунальних послуг в Україні особам з інвалідністю ІІ групи необхідно отримати субсидію в органах соціального захисту населення. Варто зазначити, що цього року перепризначення субсидій відбувається автоматично без додаткового звернення людини.
Що стосується надання житла у першочерговому порядку, то для осіб з інвалідністю ІІ групи діють певні правила.
- В першу чергу житлові приміщення виділяються людям з інвалідністю ІІ групи, які є постраждалими на виробництві, та інвалідам ІІ групи з-поміж військовослужбовців, що перебувають на обліку як такі, які потребують поліпшення житлових умов.
- Якщо йдеться про квартири чи одноквартирні садибні будинки із соціального житлового фонду, то право на першочергове отримання мають люди з інвалідністю ІІ групи, а також родини, у складі яких є дитина з інвалідністю чи особа з інвалідністю ІІ групи з дитинства, за умови перебування на обліку для соціального житла.
Право на позачергове отримання житла надається людям з інвалідністю ІІ групи, які брали участь у Великій Вітчизняній війні, та особам, прирівняним до них, протягом двох років з моменту включення до списку на позачергове забезпечення житловою площею.
Інвалідів війни, праці ІІ групи та інших осіб з інвалідністю з-поміж військовослужбовців, які отримали інвалідність у результаті виконання службових обов’язків, не можуть виселяти зі службового житла без надання іншого приміщення у разі їх звільнення за власним бажанням з підприємства, установи чи організації.
На прохання осіб з інвалідністю ІІ групи їм може бути виділене житло за договором наймання із соціального житлового фонду або приміщення у спеціалізованому будинку для ветеранів війни, праці, громадян похилого віку та інвалідів на основі рішення місцевої влади.
Пільги на ліки
Люди з інвалідністю ІІ групи мають право при амбулаторному лікуванні на придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50% їх вартості.
Особам, що стали інвалідами внаслідок війни, надається пільга на безкоштовні лікарські засоби, імунобіологічні препарати та ліки, виписані за рецептами лікарів.
Також на пільгових умовах вони можуть отримати:
- протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття;
- спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
- засоби для пересування;
- допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
- меблі та оснащення;
- спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.
Окремі пільги встановлені для людей з інвалідністю ІІ групи з порушенням зору. Вони можуть отримати:
- діти-інваліди у віці від 14 років забезпечуються годинниками (діти від 6 років – електронним годинником), аудіоплеєрами;
- якщо особи є студентами – вони забезпечуються диктофонами;
- якщо особа відвідує бібліотеку, то її забезпечують аудіоплеєрами.
За наявності медичних показань, особи з інвалідністю ІІ групи мають право безкоштовно отримати санаторно-курортні путівки.
Пільги на обслуговування
Особи з інвалідністю ІI групи мають право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.
Пільги на проїзд
Особи та діти з інвалідністю II групи мають право на безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі).
Також вони мають пільгу в 50% вартості від суми проїзду маршрутами повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня. Пільгове перевезення осіб з інвалідністю мають здійснювати усі підприємства транспорту незалежно від форми власності та підпорядкування.
Щоб отримати безоплатний проїзд в міському транспорті для людей з інвалідністю у Києві необхідно оформити ″картку киянина″ в будь-якому відділенні Ощадбанку.
Після отримання картки необхідно звернутись до Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН), до відділу субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги й активувати пільги на картці.
Пільги для отримання освіти
Студентам, які є дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю ІІ групи, призначається соціальна стипендія та може надаватися додаткова соціальна і матеріальна допомога.
Вступ до вищих навчальних закладів осіб з інвалідністю здійснюється на конкурсній основі в рамках встановлених квот.
Після успішного складання іспитів особи з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю, зараховуються до професійно-технічних навчальних закладів поза конкурсом.
Пільги на телефони
Люди з інвалідністю ІІ групи мають право на:
- позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок місцевих бюджетів;
- на забезпечення мобільними телефонами для письмового спілкування інвалідів 2 групи по слуху і дітей від 7 років з інвалідністю по слуху. Якщо ці особи за віком старше 60 років, то мобільні телефони для них повинні бути обладнані викликом SOS;
- для осіб з інвалідністю ІІ групи по зору передбачено безкоштовне користування радіоточкою, тобто пристроєм, до якого підключають гучномовець для приймання радіопрограм;
Крім того, оплата за місцеві телефонні розмови з прив’язкою до їх тривалості може бути встановлена за умови, якщо людина з інвалідністю 2 групи дає на це свій дозвіл.