До другої групи інвалідності належать ті люди, які здатні до самообслуговування, але не здатні до праці в звичайних виробничих умовах.

В Україні передбачені певні пільги для людей з інвалідністю усіх груп, але щоб їх отримати, потрібно мати посвідчення, яке підтверджує статус людини з інвалідністю.

Які пільги мають особи з інвалідністю ІІ групи

Пільги для працівників

Для осіб, що мають інвалідність та працевлаштовані, українське законодавство передбачило ряд пільг і гарантій. Зокрема, до осіб з інвалідністю ІІ групи не застосовується випробувальний термін. Крім того, працівник може в будь-який момент розірвати укладений трудовий договір зі своєї ініціативи.

Також за бажанням працівника може встановлюватися індивідуальний графік роботи, наприклад, неповний робочий тиждень і пільгові умови праці.

Працівники з інвалідністю ІІ групи мають право оформити відпустку в зручний для них час, навіть до настання шестимісячного терміну їх безперервної роботи.

Крім того, особам з інвалідністю ІІ групи надається щорічна відпустка більшої тривалості.

Пільги на ЖКП

Законодавством України не передбачені пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

Для пільгової оплати комунальних послуг в Україні особам з інвалідністю ІІ групи необхідно отримати субсидію в органах соціального захисту населення. Варто зазначити, що цього року перепризначення субсидій відбувається автоматично без додаткового звернення людини.

Що стосується надання житла у першочерговому порядку, то для осіб з інвалідністю ІІ групи діють певні правила.

В першу чергу житлові приміщення виділяються людям з інвалідністю ІІ групи, які є постраждалими на виробництві, та інвалідам ІІ групи з-поміж військовослужбовців, що перебувають на обліку як такі, які потребують поліпшення житлових умов.

Якщо йдеться про квартири чи одноквартирні садибні будинки із соціального житлового фонду, то право на першочергове отримання мають люди з інвалідністю ІІ групи, а також родини, у складі яких є дитина з інвалідністю чи особа з інвалідністю ІІ групи з дитинства, за умови перебування на обліку для соціального житла.

Право на позачергове отримання житла надається людям з інвалідністю ІІ групи, які брали участь у Великій Вітчизняній війні, та особам, прирівняним до них, протягом двох років з моменту включення до списку на позачергове забезпечення житловою площею.

Інвалідів війни, праці ІІ групи та інших осіб з інвалідністю з-поміж військовослужбовців, які отримали інвалідність у результаті виконання службових обов’язків, не можуть виселяти зі службового житла без надання іншого приміщення у разі їх звільнення за власним бажанням з підприємства, установи чи організації.

На прохання осіб з інвалідністю ІІ групи їм може бути виділене житло за договором наймання із соціального житлового фонду або приміщення у спеціалізованому будинку для ветеранів війни, праці, громадян похилого віку та інвалідів на основі рішення місцевої влади.

Пільги на ліки

Люди з інвалідністю ІІ групи мають право при амбулаторному лікуванні на придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50% їх вартості.

Особам, що стали інвалідами внаслідок війни, надається пільга на безкоштовні лікарські засоби, імунобіологічні препарати та ліки, виписані за рецептами лікарів.

Також на пільгових умовах вони можуть отримати:

протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття;

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

засоби для пересування;

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

меблі та оснащення;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Окремі пільги встановлені для людей з інвалідністю ІІ групи з порушенням зору. Вони можуть отримати:

діти-інваліди у віці від 14 років забезпечуються годинниками (діти від 6 років – електронним годинником), аудіоплеєрами;

якщо особи є студентами – вони забезпечуються диктофонами;

якщо особа відвідує бібліотеку, то її забезпечують аудіоплеєрами.

За наявності медичних показань, особи з інвалідністю ІІ групи мають право безкоштовно отримати санаторно-курортні путівки.

Пільги на обслуговування

Особи з інвалідністю ІI групи мають право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Пільги на проїзд

Особи та діти з інвалідністю II групи мають право на безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі).

Також вони мають пільгу в 50% вартості від суми проїзду маршрутами повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня. Пільгове перевезення осіб з інвалідністю мають здійснювати усі підприємства транспорту незалежно від форми власності та підпорядкування.

Щоб отримати безоплатний проїзд в міському транспорті для людей з інвалідністю у Києві необхідно оформити ″картку киянина″ в будь-якому відділенні Ощадбанку.

Після отримання картки необхідно звернутись до Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН), до відділу субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги й активувати пільги на картці.

Пільги для отримання освіти

Студентам, які є дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю ІІ групи, призначається соціальна стипендія та може надаватися додаткова соціальна і матеріальна допомога.

Вступ до вищих навчальних закладів осіб з інвалідністю здійснюється на конкурсній основі в рамках встановлених квот.

Після успішного складання іспитів особи з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю, зараховуються до професійно-технічних навчальних закладів поза конкурсом.

Пільги на телефони

Люди з інвалідністю ІІ групи мають право на:

позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок місцевих бюджетів;

на забезпечення мобільними телефонами для письмового спілкування інвалідів 2 групи по слуху і дітей від 7 років з інвалідністю по слуху. Якщо ці особи за віком старше 60 років, то мобільні телефони для них повинні бути обладнані викликом SOS;

для осіб з інвалідністю ІІ групи по зору передбачено безкоштовне користування радіоточкою, тобто пристроєм, до якого підключають гучномовець для приймання радіопрограм;

Крім того, оплата за місцеві телефонні розмови з прив’язкою до їх тривалості може бути встановлена за умови, якщо людина з інвалідністю 2 групи дає на це свій дозвіл.