Марина Терюханова, редактор ленты
Пенсия по инвалидности военнослужащим 2026: как вычисляется – объясняет эксперт
Украинские военные, защищающие нашу страну от полномасштабного вторжения РФ, получают серьезные ранения, которые могут привести к инвалидности. Пенсии по инвалидности по законодательству устанавливаются в размере от 40 до 100% сумм денежного довольствия военного.
Все зависит от группы инвалидности, ее причин и статуса военнослужащего. Что важно знать о пенсиях по инвалидности военнослужащим 2026 – читайте в материале.
Пенсия по инвалидности военнослужащим 2026: от чего зависит
По словам юриста по пенсионным вопросам Татьяны Ходиневич, пенсия по инвалидности военнослужащим исчисляется индивидуально. Условия назначения и размеры определяются Законом Украины от 09.04.1992 №2262 О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц.
Размер пенсии по инвалидности военнослужащим устанавливается в процентах к их денежному обеспечению и зависит от причины инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.
Пенсия по инвалидности военнослужащим 2026: как назначается
Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в следующих размерах:
- I группа – 100% сумм денежного довольствия;
- II группа – 80% сумм денежного довольствия;
- III группа – 60% сумм денежного довольствия.
Другим лицам с инвалидностью пенсию назначают в следующих размерах:
- I группа – 70% сумм денежного довольствия;
- II группа – 60% сумм денежного довольствия;
- III группа – 40% сумм денежного довольствия.
Пенсия по инвалидности военнослужащим 2026: суммы
Важно знать, что в любом случае общий размер пенсии с надбавками у лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:
- для I группы – 16 847 грн;
- для ІІ группы – 13 822 грн;
- для ІІІ группы – 9 478 грн.
Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий №656.