Украинские военные, защищающие нашу страну от полномасштабного вторжения РФ, получают серьезные ранения, которые могут привести к инвалидности. Пенсии по инвалидности по законодательству устанавливаются в размере от 40 до 100% сумм денежного довольствия военного.

Все зависит от группы инвалидности, ее причин и статуса военнослужащего. Что важно знать о пенсиях по инвалидности военнослужащим 2026 – читайте в материале.

Пенсия по инвалидности военнослужащим 2026: от чего зависит

По словам юриста по пенсионным вопросам Татьяны Ходиневич, пенсия по инвалидности военнослужащим исчисляется индивидуально. Условия назначения и размеры определяются Законом Украины от 09.04.1992 №2262 О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц.

Размер пенсии по инвалидности военнослужащим устанавливается в процентах к их денежному обеспечению и зависит от причины инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Пенсия по инвалидности военнослужащим 2026: как назначается

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в следующих размерах:

I группа – 100% сумм денежного довольствия;

II группа – 80% сумм денежного довольствия;

III группа – 60% сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью пенсию назначают в следующих размерах:

I группа – 70% сумм денежного довольствия;

II группа – 60% сумм денежного довольствия;

III группа – 40% сумм денежного довольствия.

Пенсия по инвалидности военнослужащим 2026: суммы

Важно знать, что в любом случае общий размер пенсии с надбавками у лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:

для I группы – 16 847 грн;

для ІІ группы – 13 822 грн;

для ІІІ группы – 9 478 грн.

Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий №656.

Источник : Пенсионный фонд