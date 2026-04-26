В Харькове исчез свет: останавливалось метро
В Харькове исчезало электроснабжение, в результате чего останавливалось метро и не курсировал городской пассажирский электротранспорт. В настоящее время движение поездов в метрополитене уже возобновлено.
Обновлено в 17:10. Об этом сообщают Харьковский метрополитен и городской совет.
Исчезал свет в Харькове: почему метро остановилось
По информации городского совета, в Харькове исчезал свет. Укрэнерго вместе с Харьковоблэнерго узнавали причины аварии и работали над восстановлением электроснабжения.
Из-за перебоев со светом в Харькове городской пассажирский электротранспорт временно не курсировал.
В Харьковском метрополитене рассказали, что движение поездов временно останавливалось по техническим причинам.
– Уважаемые пассажиры! О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства, – говорилось в сообщении.
