Украина договорилась о поставках дизельного топлива с рядом стран, пообещавших гарантировать стабильность поставок.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Что известно о поставках дизеля в Украину

Украинский лидер подчеркнул, что есть, в частности, договоренности по поставкам дизельного горючего из стран Ближнего Востока.

– Когда мы говорим о защите энергетики, это не только физическая защита… Украина потребляет сейчас дизеля в разы больше, чем некоторые страны. Чем много стран. Безусловно, одна из причин – война. Безусловно, у нашей армии дефицита с дизелем нет, – объяснил он.

Владимир Зеленский сообщил, что “открыл направление Кавказа, чтобы обеспечить дизель гражданскому населению”.

Он уточнил, что хотя Украина договорилась о стабильности поставок, отдельным очень важным вопросом является цена на дизтопливо.

– Много разных вызовов и разных войн. Главное, чтобы было обеспечение. Главное, чтобы было достаточно гражданским и армии, или армии и гражданским, – подытожил президент.

Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита на Ближний Восток договорился о поставках дизельного горючего минимум на один год.

