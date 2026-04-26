Первый транш из европейского пакета финансовой помощи для Украины на сумму €90 млрд планируют направить на развитие отечественного оборонного производства, в том числе дронов и военных технологий.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду.

€90 млрд для Украины: куда направят средства

По словам президента Владимира Зеленского, часть согласованного финансирования на 2026 год составит €45 млрд, которые поступят несколькими траншами.

Сейчас смотрят

В первую очередь средства планируют использовать для усиления оборонной способности государства. Речь идет о поддержке украинского производства беспилотников, военных технологий и других направлений, связанных с безопасностью.

— Безусловно, первый транш мы нацелим на внутреннее производство защиты Украины. И не только защиты. То есть, дрон и милтек (с английского – military-tech, то есть военные технологии, – Ред.), все это направление, — сообщил глава государства.

Отдельно Зеленский отметил необходимость вложений в энергетический сектор.

По его словам, Украина должна как можно быстрее усилить защиту критической инфраструктуры и подготовиться к следующему отопительному сезону.

Президент отметил, что часть ресурса могут направить на экономические потребности, связанные именно с защитой энергетики.

— Вторая история — это энергетика. Мы говорили о том, что нам нужно защитить все, что успеем, все, что сможем. Надо максимально это сделать и готовиться к зиме. Для этого кроме бюджетов местных есть часть, которую мы сможем дать от центрального бюджета, — добавил Владимир Зеленский.

В то же время, он признал, что задержка с поступлением средств повлияла на темпы реализации отдельных проектов, однако заверил, что Украина планирует быстро наверстать потерянное время.

Напомним, 23 апреля ЕС разблокировал пакет финансовой помощи Украине на сумму €90 млрд.

Тогда Зеленский заявил, что идет работа над тем, чтобы первый транш из этого пакета поддержки поступил уже в мае или июне.

Он также отмечал, что средства в рамках европейского пакета помощи планируют использовать для наращивания производства вооружения в Украине, приобретения оружия у партнеров, которое пока не производятся отечественными предприятиями, а также для подготовки энергетической системы и критической инфраструктуры к зимнему периоду.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что, поскольку 20 пакет санкций уже удалось разблокировать, он должен стать основой для последующих ограничительных решений.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.