Системные удары по российским производственным объектам снижают возможности противовоздушной обороны РФ, уже сталкивающейся с дефицитом ракет для борьбы с украинскими дронами и другими средствами поражения.

Об этом 26 апреля заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом Дженни Кариньян.

Истощение российской ПВО: что известно

В ходе встречи Сырский сообщил, что удары по российской оборонной инфраструктуре постепенно ослабляют возможности противника:

— Системные поражения российских производственных объектов дополнительно снижают способности противовоздушной обороны противника, уже испытывающего дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения.

Главнокомандующий ВСУ также сообщил канадской стороне о текущей ситуации на фронте.

По его словам, противник активизировал наступательные действия почти по всей линии столкновения.

В то же время Силы обороны Украины делают ставку на тщательное планирование, технологические решения и эффективное использование вооружения.

В результате противник терпит потери, превышающие его возможности по доукомплектованию подразделений, отметил Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил Канаду за военную поддержку Украины, взносы в международные оборонные инициативы и подготовку украинских военнослужащих.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил проверить организацию логистического обеспечения подразделений, выполняющих задачи на передовых позициях.

Отдельное внимание должно быть уделено наличию транспорта для подвоза, эвакуации и использования роботизированных систем.

Соответствующие проверки должны быть проведены до 20 мая.

Фото: Александр Сырский

