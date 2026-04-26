Сырский заявил о дефиците ракет у РФ для противодействия украинским дронам
Системные удары по российским производственным объектам снижают возможности противовоздушной обороны РФ, уже сталкивающейся с дефицитом ракет для борьбы с украинскими дронами и другими средствами поражения.
Об этом 26 апреля заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом Дженни Кариньян.
Истощение российской ПВО: что известно
В ходе встречи Сырский сообщил, что удары по российской оборонной инфраструктуре постепенно ослабляют возможности противника:
— Системные поражения российских производственных объектов дополнительно снижают способности противовоздушной обороны противника, уже испытывающего дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения.
Главнокомандующий ВСУ также сообщил канадской стороне о текущей ситуации на фронте.
По его словам, противник активизировал наступательные действия почти по всей линии столкновения.
В то же время Силы обороны Украины делают ставку на тщательное планирование, технологические решения и эффективное использование вооружения.
В результате противник терпит потери, превышающие его возможности по доукомплектованию подразделений, отметил Александр Сырский.
Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил Канаду за военную поддержку Украины, взносы в международные оборонные инициативы и подготовку украинских военнослужащих.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил проверить организацию логистического обеспечения подразделений, выполняющих задачи на передовых позициях.
Отдельное внимание должно быть уделено наличию транспорта для подвоза, эвакуации и использования роботизированных систем.
Соответствующие проверки должны быть проведены до 20 мая.
Фото: Александр Сырский