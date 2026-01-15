13 января 2026 года Холодногорский районный суд Харькова назначил максимальное наказание российскому военному Сергею Тужилову — пожизненное заключение — за расстрел украинского защитника и участие в казни еще двух. По данным следствия, летом 2024 года украинские военные попали в плен к врагу и были убиты на Волчанском агрегатном заводе.

Также суд присудил обвиняемому денежную компенсацию потерпевшим. Тужилов сказал, что не будет подавать апелляцию и хочет обмена.

Дебаты

– Если хотите со мной говорить, купите мне сигареты, – оккупант Сергей Тужилов в стеклянной клетке Холодногорского районного суда Харькова ждет начала дебатов.

Это заключительный этап судебного разбирательства перед приговором, когда каждая из сторон берет слово и приводит свои аргументы виновности или невиновности.

Сергея Тужилова обвиняют в тяжком военном преступлении. По данным следствия, летом 2024 года он вместе со своими пособниками казнил украинских защитников, попавших в плен. Это произошло на агрегатном заводе во время повторного наступления оккупантов на Волчанск Харьковской области.

Впоследствии, когда подразделения ГУР освободили агрегатный завод, сам Тужилов вместе с еще несколькими российскими военнослужащими попал в плен. Тогда его сдали его же соратники. Все это время Тужилов находится под арестом, ждет приговора и надеется на обмен.

– Вы не можете ставить нам условия. Мы даем вам возможность обратиться к вашему командованию или Путину, если хотите, – отвечаю Тужилову.

– Я не буду, – сказал обвиняемый.

Что он думает о преступлениях, которые ему инкриминируют, выражает ли раскаяние и как относится к войне, которую Россия развязала в Украине, журналистка Фактов ICTV Татьяна Доцяк услышала от него летом 2025 года, когда ей удалось записать с ним эксклюзивное интервью.

Это был следственный эксперимент, где он рассказывал и показывал, как он с соратниками казнил украинских пленных. Во время дебатов он будет немногословен, его речь будет короткой, но красноречивой. Суть ее сводится к тому, что, по его мнению, украинцы ничем не лучше россиян. А во время последнего слова Тужилов попросил прощения у родственников казненных защитников и обратился к суду с просьбой не наказывать его максимально строго.

Что происходило на агрегатном заводе

25 декабря 2025 года: Тужилова заводят в зал Холодногорского районного суда Харькова, снимают наручники. Через несколько минут начнутся дебаты.

Эту стадию судопроизводства суд сделал открытой в отличие от предыдущих: ранее суд слушал дело в закрытом режиме для защиты свидетелей и сохранения государственной тайны, ведь доказательства в производстве содержат сведения о подразделениях ВСУ, осуществляющих оборону на Волчанском направлении, потерях украинских защитников и тех, кто пропал без вести на этом направлении.

Уголовное производство зарегистрировано в сентябре 2024 года. Год и пять месяцев на следствие и суд – это достаточно оперативно, учитывая сложность дела, говорит прокурор отдела процессуального руководства и поддержания публичного обвинения управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Никита Далека. Он является обвинителем Тужилова.

– Мы знали о факте расстрела, но не знали, кем были погибшие – не было возможности добраться до тел. Дело собиралось по крупицам. Мы прорабатывали каждого пропавшего военнослужащего. Затем появились более существенные доказательства: радиоперехваты, записи с дронов наших Сил обороны. Установили конкретных защитников, которые могли быть расстреляны. Их фотографии предоставили россиянам, и когда каждый из них, независимо друг от друга, опознал этих военнослужащих, мы истребовали уголовные производства по факту исчезновения без вести, объединили их и начали полномасштабное расследование, – рассказал во время брифинга прокурор Никита Далека.

Дело рассматривает коллегия судей под председательством Елены Бородиной. В зале суда присутствует адвокат Тужилова, предоставленный Украиной в качестве бесплатной правовой помощи, переводчик (Тужилов почти не обращался к ней за помощью) и представительница потерпевших. Родственники казненных украинских защитников участвуют в дебатах по видеоконференции.

Обстоятельства их гибели рассказывает прокурор во время своего выступления. В мае 2024 года российская армия начала повторное наступление на Волчанск Харьковской области – город в 5 км от российской границы. Тогда же оккупантам удалось повторно захватить Волчанский агрегатный завод, который они удерживали до 24 сентября 2024 года.

Российская пропаганда выдавала это за большую победу российской армии, а десантников, удерживавших завод, называли героями. В это время они гнили от ранений, ненадлежащей медицинской помощи и нехватки еды. А когда им предложили сдаться, они кричали: “Путин – ху@ло!”.

В это время на заводе находился и Сергей Тужилов с позывным Алтай. Когда большинство оккупантов убили, он стал командиром небольшой группы боевиков, оставшихся в живых. Вместе с другими защищал завод и в конце концов сдался. По иронии судьбы, их брали в плен военные подразделения ГУР РДК – это преимущественно граждане России, воюющие на стороне украинской армии.

По словам самого Тужилова, из 118 российских военнослужащих, находившихся на агрегатном заводе, выжили семеро – они и попали в плен во время молниеносной операции гуровцев. Впоследствии выяснилось – между оккупантами были недружеские отношения, соратники обвиняли Тужилова в краже общей еды, украинские следователи воспользовались конфликтом между оккупантами и узнали всю правду.

Летом, во время оккупации агрегатного завода, оккупанты казнили по меньшей мере трех украинских защитников: Василия Мулька, Юрия Гирижука и Максима Сидегова. По данным следствия, одного из них Тужилов расстрелял лично.

– Я являюсь прокурором, который следил за реакцией общества на всех этапах уголовного производства, и, поверьте, я знаю, какого наказания желают шокированные жестокостью российских оккупантов украинцы. Но такого наказания уголовный кодекс не предусматривает, и именно этим мы отличаемся от оккупантов, мы верны европейским ценностям, среди которых главное место занимает право на жизнь, – сказал прокурор во время дебатов.

Суд дал ему слово первым, его речь длилась более часа и местами была довольно эмоциональной.

Слово прокурора

То, что произошло в Волчанске летом 2024 года, – не случайность, а система, начинает дебаты обвинитель Никита Далека:

– В июне-июле 2024 года на территории Волчанского агрегатного завода произошли события, которые, по мнению обвинения, нельзя оправдать ни боевой обстановкой, ни стрессом, ни выполнением приказа.

Трое украинских военнослужащих: живые, безоружные, полностью подконтрольные противнику, были лишены жизни после того, как сдались в плен. Они не погибли в бою, их не убила случайная пуля, они были расстреляны после допросов, после приказов, после осознанных решений конкретных людей.

Причастным к расстрелам пленных, по данным следствия, является 36-летний Сергей Тужилов с позывным Алтай, уроженец Краснодарского края РФ, дважды судимый за наркоторговлю и разбой, командир гранатометного отделения мотострелковой роты отряда 82 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии 6 армии Ленинградского военного округа Вооруженных сил РФ.

Тужилов – из семьи военных, имеет 16 лет военной службы, совершил более ста прыжков с парашютом, в том числе в сложных погодных условиях, умеет стрелять из любого оружия. В Украине воевал на Луганщине, а в 2024 году участвовал в повторном наступлении на Волчанск.

Обвинитель рассказывает, при каких обстоятельствах произошли казни украинских защитников. По данным следствия, 16 июня 2024 года 47-летний Василий Мулько заблудился, наткнувшись на позиции российских военных. Он только что прибыл на фронт после базовой военной подготовки и плохо ориентировался в обстановке. Оккупанты его допросили, а позже, по приказу командира батальона, расстреляли. По данным следствия, казнил Мулько российский военнослужащий с позывным Кот, а Алтай все контролировал.

– Действуя по предварительной договоренности, группа лиц, достоверно зная, что Мулько является военнослужащим Вооруженных сил Украины, который попал в плен и в соответствии со статьями 4 и 5 Женевской конвенции о обращении с военнопленными имеет статус военнопленного и находится под ее защитой, выполнили явно преступный приказ старших командиров с позывными Енот и Красавчик, – говорит во время дебатов обвинитель Никита Далека.

Еще двое украинских защитников попали в российский плен 2 июля 2024 года. Это 33-летний Юрий Гирижук и 36-летний Максим Сидегов, оба участники АТО, которые встали на защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения, прошли самые горячие фронты. Оккупанты рыскали по домам жителей Волчанска в поисках еды и наткнулись на позиции украинских защитников, произошло сражение.

– Это произошло во время боевого столкновения. Двое украинских военнослужащих были убиты, одному удалось бежать, двоих взяли в плен, – говорит обвинитель Никита Далека.

Юрия Гирижука и Максима Сидегова привели к Волчанскому агрегатному заводу, допросили и впоследствии по приказу командира батальона, осуществленного по радиосвязи, их расстреляли.

– После допроса военнослужащих покормили, дали покурить, связали и посадили на пол возле больших бетонных столбов. На следующий день около полудня к обвиняемому (Тужилову, – Ред.) подошел Красавчик и сообщил, что Енот отдал приказ их убить, поэтому нужно решить этот вопрос, – говорит прокурор.

Кот вызвался выполнить приказ вместе с Алтаем, и пленных расстреляли на насосной станции. Это видели другие оккупанты, которые позже дали показания украинским следователям, в частности боевик с позывным Вуду. По данным следствия, Тужилов казнил Максима Сидегова, Кот убил Юрия Гирижука.

– Во исполнение совместно разработанного плана, Вуду, шедший первым, должен был зайти за стену внутри здания, что служило сигналом для убийства. Когда они зашли в здание, Вуду зашел за стену, обвиняемый (Тужилов, – Ред.) выстрелил в одного, Кот одновременно выстрелил в другого. Выстрелы были произведены в затылок. Военнопленные умерли, их тела убрали в сторону, – говорит прокурор Далека.

Во время следственного эксперимента Тужилов показал, как все происходило, признался в преступлении и опознал по фото казненных украинских защитников. Свои действия объяснил тем, что выполнял приказ, а пленные все равно умерли бы от голода, говорит обвиняемый.

– Сообщил, что негативно относится к содеянному, поскольку это был жестокий поступок, и что не сделал бы это по собственной воле, – говорит во время дебатов прокурор.

Кот погиб во время боев за завод. А после гибели Красавчика командовать на агрегатном заводе стал Тужилов. Об этом рассказали российские военнослужащие, которые попали в плен вместе с обвиняемым. Также они свидетельствовали о казнях украинских защитников – их показания совпали с тем, что позже рассказал сам Тужилов.

Забрать тела казненных украинских защитников не смогли, ведь даже после освобождения завод находился в серой зоне, а в самом Волчанске и сейчас продолжаются активные боевые действия, говорит прокурор. Однако во время пребывания на заводе украинские защитники нашли личные вещи казненного Максима Сидегова.

Старший группы с позывным Красавчик собирал все документы, телефоны погибших военнослужащих Российской Федерации и военнопленных и хранил в своем рюкзаке, говорит прокурор.

Позже украинские защитники передали их волонтерке с просьбой разыскать родственников владельца документов.

– В январе 2025 года пришли военные, один из них отдал волонтерке Е. документы и мобильный телефон. Сказал, что нашли их на территории Волчанского агрегатного завода где-то полгода назад. Он сообщил, что во время штурма Волчанского агрегатного завода они нашли эти документы в прозрачном пакете. Среди вещей был военный билет и телефон. В дальнейшем свидетельница нашла родственников парня, – рассказал во время дебатов обвинитель.

Он отметил, что расследование было достаточно сложным, а Тужилов не сразу признался в содеянном. Уже когда он понял, что у украинского следствия есть информация от его соратников, во всем признался, говорит Никита Далека. И добавил, что обвинение критически относится к объяснениям Тужилова о казни украинских защитников из-за голода.

– По допросам, они военных покормили перед расстрелом. Кто будет кормить перед тем, как расстрелять, если нечего есть? Это ставит под сомнение информацию. Не было бы, пожалуй, военного преступления, если бы было установлено, что они погибли от недостатка пищи, и при этом мы бы понимали, что недостаток пищи был и у самих российских военнослужащих, – говорит обвинитель Никита Далека.

Он просит суд признать виновным обвиняемого Сергея Тужилова в жестоком обращении с военнопленными, соединенном с умышленными убийствами, совершенными по предварительному сговору группой лиц, и назначить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

– Общество не простит нам, если наказание будет менее тяжким, чем предусмотренное уголовным законом максимальное наказание, поэтому, по мнению обвинения, единственным возможным и справедливым наказанием за совершение преступления для Тужилова будет только пожизненное лишение свободы. Хотя даже такое наказание не сможет компенсировать боль матерей, жен и детей украинских военнослужащих, – отметил обвинитель, обращаясь к суду.

Прокурор попросил суд удовлетворить гражданские иски потерпевших для возмещения морального ущерба, а также возложить на обвиняемого оплату экспертиз. И отметил, что на этом расследование не завершается – следователи работают над установлением командиров, которые отдавали приказ убить пленных.

Сергей Тужилов хочет на обмен, рассказал обвинитель журналистам во время брифинга. Его действительно могут обменять, однако на это решение Харьковская областная прокуратура не влияет.

– Такая возможность предусмотрена, однако она не вступает автоматически, такое решение должен принять уполномоченный орган. Будет ли оно принято – вне компетенции прокуроров, это осуществляет Координационный штаб обращения с военнопленными, это более политическое решение, — пояснил Далека.

Слово Тужилова и его адвоката

Тужилов сообщил суду, что почти все, о чем шла речь, ему понятно и он не нуждается в переводчике. После чего на дебатах произнес короткий монолог.

– Ваша честь, я знаю, что совершил, я в этом каюсь, я в этом признался. Я не отказывался от этого, я не опровергал ничего, я помогал следствию, говорил, что и как было. Других доказательств здесь просто нет – это факт. Я прошу прощения за человека, которого я убил, но я человек подневольный, я военный, я выполнил приказ, каким бы печальным он ни был. Наверное, в другой ситуации я бы его не выполнял, – сказал обвиняемый.

Вслед за раскаянием Тужилов назвал украинцев ничем не лучше россиян и обвинил в якобы убийствах гражданских во время Курской операции.

– Я не хочу вдаваться в дискуссию, но на территорию России также вошли украинские войска, все то же самое, поэтому ничем мы не отличаемся. Мы вошли первыми, вы вошли вторыми, также убивают мирных жителей и с одной стороны, и с другой. От этого никто не выигрывает. Поэтому я считаю, что нужен мир, я прошу вас, ваша честь, не давать максимальное наказание, учитывая то, что я сам признался, я признаю свою вину и каюсь в этом, – сказал Тужилов.

Адвокат Тужилова Роман Уманский просил назначить его подзащитному наказание в виде 15 лет тюрьмы, сославшись на то, что обвиняемый сотрудничал со следствием и раскаивается в преступлении.

— Я, как сторона защиты, не оспариваю обстоятельства этого дела, не пытаюсь преуменьшить тяжесть преступления Тужилова Сергея Михайловича. То, что произошло, является трагедией и для потерпевших, и для меня, и для общества в целом. Но при назначении наказания суд должен учесть и поведение моего подзащитного, и те обстоятельства, которые обозначены законом как смягчающие, — сказал во время дебатов адвокат.

Он отметил, что обвинительные показания Тужилова помогли следствию установить истину, а смягчающим обстоятельством является его искреннее раскаяние.

– Прошу суд учесть, что ни тел погибших, ни оружия в этом уголовном деле нет, а есть только правдивые показания моего подзащитного и свидетелей. Тужилов полностью признал вину, не пытался избежать ответственности и с первых допросов давал правдивые показания, добровольно участвовал в следственных экспериментах, дознаниях, подтвердил показания свидетелей и фактически помог суду установить истину в этом деле. Во время судебного разбирательства искренне раскаялся, обратился с извинениями к потерпевшим и не пытался оправдать свои действия, потому что понимает, что он виноват, – отметил адвокат.

Он попросил суд признать Тужилова виновным, но не назначать максимальное наказание.

– Справедливость предполагает, чтобы наказание было суровым, но соразмерным установленным судом смягчающим обстоятельствам.

Уважаемый суд, к сожалению, мне, как защитнику, выпала судьба защищать этого человека по распределению Восточного межрегионального центра (по оказанию бесплатной юридической помощи, – Ред.). С первых часов войны я нахожусь в Харькове, помогаю нашим военнослужащим, но мы – европейское общество и должны учитывать все нормы права для вынесения таких тяжелых решений. Да, очень тяжелых, но мы должны это делать, – завершил свое выступление в дебатах адвокат Тужилова.

Слово представительницы потерпевших

Родственники погибших участвовали в суде в режиме видеоконференции, выступать в дебатах они отказались, их интересы представляла адвокат Тамила Безпалая. Юрист рассказала, что участие в судебных заседаниях для родственников погибших защитников является травмирующим опытом, ведь они не верят в раскаяние Тужилова.

– Уважаемый суд, украинскую систему ожидает очень много таких кейсов, к сожалению. Это наша работа, но здесь присутствуют (по видеосвязи, – Ред.) мои клиенты, семьи убитых людей, и после каждого заседания каждый говорил, как им тяжело. Мы должны быть профессионалами, но даже мне было эмоционально очень тяжело, потому что страшно представить, что чувствуют жены, мамы, сыновья людей, которых уже не вернешь, – начала свое выступление в дебатах представительница потерпевших.

В качестве доказательства неискренности раскаяния Тужилова Безпалая назвала его неготовность признавать все гражданские иски.

— На одном из заседаний, когда мы обсуждали гражданские иски, господин Тужилов спросил: “Из чего вы исходили, указывая эти суммы: у кого-то они одни, у кого-то другие, и почему именно мне вы их предъявляете?”. Я согласна с господином прокурором: разве вообще возможно оценить человеческую жизнь? Это первое.

Второе – они уже никогда не увидят родного человека. Господин Тужилов отмечал, что он не владеет нормами международного гуманитарного права, нормами международного права вообще, но я думаю, что человек, который всю жизнь отдал войне, специальному, профессиональному, военному делу, в состоянии осознавать, что убивать пленных – это преступление, – сказала Безпалая.

О том, что украинцы ничем не лучше россиян, Тужилов говорил и во время предыдущих заседаний, отметила адвокат, – это также является доказательством того, что раскаяние обвиняемого не искренне.

– Во время судебных заседаний были фразы, что мы, украинцы, также виноваты в том, что происходит, ведь мы тоже стреляем. Я не спала две ночи, думая об этих словах. Господин Тужилов – это представитель системы, это люди, которые ежедневно стреляют, запускают дроны, ракеты. Мы живем в Харькове и ежедневно сталкиваемся с этим. А родные погибших, которых убили, не шли на чужую территорию, они шли защищать свою землю и нас с вами, всех присутствующих здесь. Я прошу удовлетворить гражданские иски и прошу о максимальном сроке наказания, – завершила выступление Безпалая.

После судебного заседания она объяснила, о каких именно исках идет речь и какую компенсацию требуют потерпевшие.

Тужилов признал только гражданский иск родственников Максима Сидегова, которого, по данным следствия, он расстрелял лично. Это по 2 млн грн матери и жене украинского защитника. Остальные четверо потерпевших – родственники Василия Мулька и Юрия Гирижука – требуют по 15 млн грн – эти иски Тужилов не признал, говорит представительница потерпевших.

– Эти потерпевшие просили по 15 млн грн, ориентируясь на ту сумму, которую выплачивает государство за убитых военных. Но есть вопрос: если суд удовлетворит эти иски, как с него взыскать эти средства? Механизма же нет! – говорит Безпалая.

Последнее слово Алтая и приговор

Приговор суд огласил 13 января 2026 года. Перед этим Сергею Тужилову предоставили последнее слово.

– Обвинение справедливо, я действительно это совершил, я каюсь в этом, я искренне в этом признался, поэтому прошу не наказывать меня в полной мере – я не знаю, как это правильно выразить… не пожизненным заключением. Я хочу попросить прощения у родственников за то, что я такое совершил, – сказал Тужилов.

Через два с половиной часа суд огласил приговор: приговорить Тужилова к пожизненному заключению за военные преступления, соединенные с умышленным убийством по предварительному сговору группой лиц, и пособничество в жестоком обращении с военнопленным, соединенное с умышленным убийством:

– Назначить Тужилову Сергею Михайловичу окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Начало срока отбывания наказания Тужилову Сергею Михайловичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу, – зачитала приговор председательствующая судья.

Также суд удовлетворил гражданские иски: часть в полной мере, а часть — частично, и назначил Тужилову выплатить каждому из 6 потерпевших по 2 млн грн морального вреда, а также оплатить стоимость экспертиз.

Это второй приговор в Украине, объявленный российскому военнопленному за расстрел украинских защитников, вынесенный в результате реального, а не заочного судопроизводства. 6 ноября 2025 года в Запорожье приговорили к пожизненному заключению Дмитрия Курашова. Тужилов сказал, что приговор ему понятен и подавать апелляцию он не будет.

Хочет домой и не пойдет больше воевать

В перерыве между последним словом Тужилова и приговором я спросила у него, почему он не проявил милосердия и не отпустил хотя бы часть военнопленных, ведь они были безоружны. Он сказал, что об этом даже не думал.

– Во-первых, я их не контролировал, поэтому сделать я этого не мог. У меня не было такой возможности и мысли такой не было, – сказал Алтай.

В эти минуты в пригороде Харькова разгребали завалы после массированной атаки российской армии: ночью погибли 4 человека, еще несколько получили ранения. Тужилов говорит, что также слышал 13 взрывов.

– Что я могу думать, наверное, что-то нашли, – сказал он.

– А когда мы встречались в последний раз, ваши приспешники убили тестя моего оператора, – говорю я Тужилову, вспоминая удар по ТЭЦ 24 декабря.

– Обычные гражданские люди так же отдыхали на пляже, когда ваши ракеты прилетели. (Тужилов не уточнил, о каком обстреле идет речь, – Ред.). Это идет с двух сторон, – сказал Тужилов.

– Мы не нападали на вашу страну, – говорю ему я.

– И все же вы вторглись в Курск.

Уже после приговора во время общения с журналистами Тужилов пообещал больше не идти воевать в Украину, сказал, что хочет домой и надеется на обмен.

– Я надеюсь, что представители Украины такие же рассудительные, как у нас в России. Там же такой, как я, сидит и ждет, что его обменяют, какой смысл держать, кормить, поить? – Тужилов сказал улыбаясь.

– Ваши представители возвращают искалеченных украинских защитников и мертвых журналистов, – сказала я Тужилову, когда его в наручниках выводили из зала суда под конвоем.

Фото: Татьяна Доцяк