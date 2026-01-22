Из-за антициклона и поступления холодных воздушных потоков из Азии, зима в этом году оказалась значительно суровее, чем обычно. Январь заметно холоднее климатической нормы.

Такие погодные условия стали серьезным испытанием не только для украинцев, которые в условиях военного положения сталкиваются с перебоями электроснабжения и отопления, но и для техники. Морозы негативно повлияли на работу автомобилей.

Что делать, если машина не завелась в мороз, читайте в нашем материале.

Машина не завелась в мороз: что делать

Тип транспортного средства в этом вопросе большой роли не играет — независимо от того, идет ли речь о бензиновом или дизельном двигателе, механической или автоматической коробке передач, большинство причин отказа запуска остаются одинаковыми.

Чаще всего первым на мороз реагирует аккумулятор. При температуре ниже нуля его емкость уменьшается в любом случае, независимо от бренда или стоимости. Даже современные аккумуляторы теряют эффективность уже при -10°C.

Ситуация усложняется, если батарея изношена или регулярно работает с недостаточным зарядом. В таком случае вполне возможен сценарий, когда утром двигатель просто не запускается. Это актуально после длительных поездок с повышенным энергопотреблением.

Еще одна, хотя и менее распространенная причина — загустение моторного масла. Слишком вязкая жидкость создает дополнительное сопротивление, из-за чего стартер не может раскрутить двигатель до нужных оборотов.

Как завести двигатель машины в мороз

Часто проблемы возникают из-за отсутствия подготовки автомобиля к зиме. Однако даже в такой ситуации есть способы улучшить шансы на успешный запуск.

Прежде всего стоит обратить внимание на электрическую систему. Регулярная проверка свечей зажигания и клемм поможет избежать лишних трудностей. При наличии нагара элементы следует очистить или заменить.

Практикуется и снятие аккумулятора на ночь с последующей установкой утром — это занимает немного времени, но сохраняет заряд.

Отдельную роль играет моторное масло. Синтетические варианты лучше переносят холод, тогда как минеральные быстрее теряют свойства и густеют. Также в морозную погоду наблюдается значительное падение мощности АКБ, но короткое включение фар на несколько секунд может частично активировать батарею.

Инструкция, как завести машину:

выключить все лишние потребители электричества — свет, печку, магнитолу;

вставить ключ в положение зажигания и подождать несколько секунд, чтобы система “проснулась”;

покрутить стартер не дольше 5-7 секунд. Если двигатель не завелся, подождать 20-30 секунд и попробовать еще раз;

для бензиновых двигателей слегка нажать педаль газа, но не полностью;

для дизельных двигателей включить зажигание, дождаться, пока погаснет лампа свечей, и только тогда крутить стартер;

после запуска не стоит газовать, а дать двигателю поработать на холостом ходу 1-2 минуты;

если не заводится, проверить аккумулятор, свечи или систему подачи топлива;

в сильный мороз может понадобиться “прикуривание” или зарядка аккумулятора.

Как завести машину на механике в мороз

Для автомобилей с механической коробкой передач рекомендуется запускать двигатель с выжатым сцеплением.

Важно следить за уровнем топлива в баке и не оставлять его почти пустым. Стартер не стоит прокручивать дольше 10-15 секунд за раз, допускается не более трех попыток с перерывами.

Как завести машину в мороз

Для холодного времени года существуют специальные системы предварительного подогрева двигателя. Они делятся на несколько типов:

электрические, работающие от сети;

автономные, использующие бензин или дизель;

тепловые аккумуляторы, действующие по принципу термоса;

автономные предпусковые подогреватели.

Последний вариант является наиболее распространенным. Такие устройства работают на обычном топливе, имеют собственный насос и камеру сгорания.

Во время работы подогреватель нагревает охлаждающую жидкость, которая циркулирует через теплообменник и постепенно прогревает двигатель. Некоторые модели оснащены таймерами и системами дистанционного управления с радиусом действия до одного километра.

Запуск холодного двигателя без подготовки приводит к ускоренному износу как мотора, так и аккумулятора. Именно поэтому правильная подготовка автомобиля к морозам остается ключевым фактором бесперебойной работы в зимний период.

