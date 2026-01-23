21-летний Артем Куликов в следственном изоляторе Украины ждет апелляции – в августе 2025 года Основянский районный суд Харькова приговорил его к пожизненному заключению за убийство двух гражданских в селе Петропавловка Купянского района Харьковской области.

Он признался, что осенью 2024 года во время повторного наступления российской армии, открыл автоматную очередь по связанным крестьянам. Но вскоре, во время боев за село, сам попал в плен.

Это редкая возможность для украинского правосудия судить оккупанта по предъявленному обвинению в военных преступлениях не заочно.

Пришла посмотреть в глаза

Мать одного из убитых мужчин 27 ноября 2025 года пришла в Харьковский апелляционный суд, где должно было состояться апелляционное слушание. Не согласный с пожизненным заключением Куликов подал апелляцию на решение суда первой инстанции.

Женщина хотела посмотреть в глаза россиянину, которого осудили за убийство ее сына. Прождала четыре часа, но суд так и не состоялся. Следующее заседание назначили аж на весну.

– Я пришла посмотреть в глаза (Куликову, – Ред.), – рассказала Светлана Рыжова. – Моего сына зовут Евгений Гулак, он был мирным жителем, погиб в свой день рождения 8 октября 2024 года, ему было 52 года.

Это произошло в селе Петропавловка Купянского района – сейчас от крайней точки села до оккупированной территории, по данным DeepState, около километра. А в октябре 2024 года во время повторного наступления оккупантов на Харьковщину российская армия на короткое время захватила Петропавловку.

По данным Харьковской областной прокуратуры, это были российские военные 23 мотострелковой бригады 6 общевойсковой армии, среди них – стрелок с позывным Дух – 21-летний Артем Куликов.

77-летняя Светлана уехала из Петропавловки в 2023 году, сын отказался эвакуироваться – ухаживал за хозяйством, помогал соседям.

– Я с ним говорила за несколько дней до смерти, говорю: Уезжай, чего ты там сидишь? А он так весело сказал: Все будет хорошо, не волнуйся, ма! А потом долго не было связи, и когда мне наконец позвонили соседи, сказали, что Женю убили, – рассказывает Светлана.

Женщина не смогла похоронить сына. Дом, где расстреляли сына, сгорел.

– Тело не забрали. Они были связаны, их допрашивали – так мне следователь рассказывал со слов того, кто их расстрелял. Он их расстрелял, а потом прилетела ракета или что-то такое, крыша обрушилась и дом загорелся. Они сгорели, – рассказывает Светлана.

Светлана впервые пришла на судебное заседание – ходить постоянно, говорит, нет сил и здоровья.

– Мне хотелось бы посмотреть на этого человечка. Ему 21 год. Зачем он это сделал? По поводу того, что ему дали пожизненное, у меня много мыслей. С одной стороны, мне жаль, что такой молодой и пожизненно. А с другой стороны, я думаю, почему я должна кого-то жалеть, если меня никто не пожалел, моего сына никто не пожалел, – плачет мать убитого Евгения.

Женщина осталась полностью одинокой. С дочерью связи не поддерживают, защищая Донецкую область погиб и ее внук. Живет в одном из общежитий Харькова вместе с другими переселенцами.

–Я осталась без сына, внука, без дома – без ничего. Зачем они пришли убивать нас? Почему я должна его жалеть, если они нас не жалеют: убивают и детей, и матерей, и мужей, и отцов, то почему я должна жалеть? – говорит женщина.

Светлана надеется получить компенсацию за уничтоженный дом.

– У нас там уже все уничтожено, все дома разбиты. У меня сгорел дом, сарай. Сосед сказал, что крыши нет и угол дома развалился. Перед войной я приватизировала его, но мне пока только землю зарегистрировали, а вот надворные постройки – нет, пока отказали. Сказали: Обращайтесь в суд! Но я пока не обращалась, – рассказывает Светлана.

Сделал с десяток выстрелов и их “силуэты” упали

О событиях, произошедших в Петропавловке в начале октября 2024 года, рассказывает начальник управления по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

По данным следствия, 6 октября 2024 года Артем Куликов вместе с пособником с позывным Круглый захватили дом в селе Петропавловка Купянского района. В этот момент туда пришли двое местных, среди которых был и Евгений Гулак – вероятно, они не знали, что в доме находятся россияне.

Угрожая оружием, мужчин связали и допросили. Позже в дом пришел третий местный житель. Его ждала такая же участь, правда, в дальнейшем ему удалось сбежать.

– Он сбежал, но пообщаться с ним не удалось. В дальнейшем он погиб в этом же населенном пункте, скорее всего, от удара дрона. Его тело было эвакуировано и похоронено, – сообщил Спартак Борисенко.

Остальных двоих, по данным следствия, Артем Куликов расстрелял по приказу своего командира по позывному Гриф.

– Шла зачистка этого населенного пункта, происходили боевые действия и ему (Куликову, – Ред.) нужно было передислоцироваться. Он получил приказ и казнил двух гражданских мужчин. Как он рассказал, он зашел в комнату, где они содержались, и произвел выстрелы из автомата Калашникова АК-74 в сторону двух мужчин, которые сразу от полученных ранений погибли на месте, – сообщил Спартак Борисенко.

Во время боев за Петропавловку в дом попал снаряд, произошел пожар, поэтому от тел убитых мужчин почти ничего не осталось, рассказал Борисенко.

– По процедуре ДНК идентифицировали только одного, поскольку тела были очень сильно обуглены. Мы нашли этот дом, нашли останки тел, однако, по процедуре ДНК не смогли идентифицировать ДНК-профиль. Они были опознаны, исходя из показаний свидетелей и потерпевших, что именно они проживали и находились в этом доме, – говорит Борисенко.

Во время зачистки Петропавловки украинские защитники взяли в плен Артема Куликова, а его пособник погиб, говорит Борисенко.

– Начался штурм дома и другой российский военнослужащий с позывным Круглый был убит, а Куликов был ранен и попал в плен. Судьба Грифа неизвестна, мы пытаемся его идентифицировать. Куликов общался с ним только по рации и знал только позывной, – говорит Борисенко.

Артем Куликов из города Павлова Нижегородской области. До того, как попасть на войну в Украину, отбывал наказание в российской колонии за разбой и кражи, сообщает СБУ. В тюрьме ему предложили подписать контракт с российской армией.

– Он сознательно подписал контракт для того, чтобы избежать наказания, и сознательно пошел убивать украинцев, он понимал, куда идет и почему именно идет, почему попал на войну, поэтому хладнокровно выполнил этот приказ об убийстве гражданских лиц, – говорит Спартак Борисенко.

Сам Артем Куликов в преступлении признался, во время следственного эксперимента, опубликованного Харьковской областной прокуратурой, рассказал, как расстрелял двух невооруженных гражданских:

– Когда я был в доме, я убил двоих мирных жителей. Я подошел к выходу, направил ствол к выходу, где сидели (мужчины, – Ред.), сделал с десяток выстрелов, потом услышал, что их силуэты упали. Потом повернулся к Круглому, он стоял возле окошка, и отдал ему автомат.

Во время допроса Куликова стало известно, что российское командование регулярно отдает приказы убивать гражданских на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Служба безопасности Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Наказание предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Куликова приговорили к высшей мере наказания, которую он надеется смягчить.

Обжалует пожизненное заключение

Артем Куликов сразу признал себя виновным, рассказал, как расстреливал гражданских, и подтвердил все в суде, рассказывают в Харьковской областной прокуратуре. Дело слушали в закрытом режиме по просьбе потерпевших для их безопасности.

12 августа 2025 года Основянский районный суд Харькова, изучив все доказательства, признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного заключения.

У Куликова было 30 дней на обжалование, и он через своего адвоката подал апелляционную жалобу, сообщил Спартак Борисенко. Защитника Куликову предоставило государство Украина в качестве бесплатной правовой помощи.

– Он обжалует приговор именно в части назначенного наказания для назначения более мягкого наказания, чем пожизненное лишение свободы. Мы будем настаивать на том, чтобы приговор первой инстанции остался в силе и наказание, которое было назначено Куликову, также осталось в силе, – говорит Борисенко.

Почему обжалуют приговор, адвокат Куликова Лина Дмитриева не стала объяснять, детали дела не комментирует:

– Мой клиент не давал мне согласия на общение с прессой. Мою и его позицию вы услышите в суде в апреле, если заседание состоится и если мой клиент не выразит желание сделать судебное разбирательство закрытым.

Обжалование приговора назначено на 16 апреля 2026 года в Харьковском апелляционном суде. До его решения Куликов будет находиться в следственном изоляторе, говорят в областной прокуратуре. Оккупант надеется на обмен. Это возможно только после приговора апелляционного суда, говорит Спартак Борисенко:

– Это уже будет решать Координационный центр по обращению с военнопленными. Мы будем настаивать, чтобы его обменяли на украинских защитников, которые содержатся в российских тюрьмах большой промежуток времени, которые получили незаконные приговоры суда за совершение каких-то фейковых преступлений на территории РФ, на тех, кто имеет ранения, на азовцев.

Светлана Рыжова говорит, что против обмена не будет выступать, ведь понимает – ее сына не вернуть, а таким образом домой вернутся чьи-то сыновья или дочери.

