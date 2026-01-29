Пенсия за выслугу лет устанавливается отдельным категориям граждан, работающих на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности. То есть ее дают раньше обычной пенсии, если человек потерял трудоспособность и работает в определенной сфере деятельности.

Пенсия за выслугу лет 2026: что нужно знать и когда назначают – читайте в материале.

Что такое пенсия за выслугу лет: простое объяснение

Пенсией за выслугу лет называют один из видов трудовых пенсий. ПФУ назначает и начисляет пенсию за выслугу лет на основании следующих нормативно-правовых актов:

Закон Украины О пенсионном обеспечении от 05.11.1991 № 1788-XII

Закон Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании от 09.07.2003 № 1058-IV

Отдельные категории застрахованных лиц, проработавшие в определенных учреждениях на определенных должностях, могут иметь право на пенсию за выслугу лет, которая назначается до достижения лицом пенсионного возраста.

Чем отличается пенсия за выслугу лет от пенсии по возрасту

Пенсию по возрасту получают мужчины и женщины после достижения 60, 63 или 65 лет. Однако украинцы могут выйти на пенсию досрочно, если это предусмотрено родом их деятельности.

То есть, если ваша специальность является очень опасной для здоровья и внесена в утвержденный государством список, вы можете уйти на заслуженный отдых раньше.

Кто имеет право на пенсию за выслугу лет

Независимо от возраста, пенсию за выслугу лет назначают:

Артистам. Если на момент обращения за пенсией стаж творческой деятельности составляет от 20 до 35 лет.

Работникам авиации и летне-испытательного состава. При наличии соответствующего стажа у мужчин от 25 лет, у женщин – от 20 лет.

Военным.

Работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения. При наличии специального стажа работы от 25 лет.

Медикам.

Спортсменам. Если есть стаж не менее 25 лет.

Диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением. Бортпроводникам, работникам железнодорожного транспорта и метрополитена, работникам, занятым на полевых геологоразведочных работах.

Также ее назначают работникам, занятым на лесозаготовках и лесосплаве, механизаторам в портах, плавсоставу морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Какой должен быть стаж, чтобы уйти на пенсию по выслуге лет, и как рассчитать размер такой пенсии

Размеры пенсий определяются ПФУ согласно ст. 27, 28 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV О всеобязательном государственном пенсионном страховании. Он зависит от многих факторов. Например, от продолжительности полученного страхового стажа и получаемой заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Условия назначения пенсии за выслугу лет

Назначается такая пенсия со дня обращения после увольнения с работы (должности), дающей право на такой вид пенсионного обеспечения. Для получения пенсии за выслугу лет нужно обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Источник : Пенсионный фонд

