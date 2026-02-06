Сеть ресторанов Сушия является одним из самых известных брендов японской кухни в Украине. Ее история началась в 2006 году в Киеве, когда открылся первый ресторан.

На тот момент японская кухня только начинала набирать популярность, и Сушия стала одним из первых заведений, предложивших широкий и адаптированный для украинского потребителя формат суши-ресторанов.

Первые годы развития

В период с 2006 по 2010 год сеть активно формировала собственную концепцию.

Основной акцент делался на сочетание классической японской кухни с комфортной атмосферой, понятным меню и демократичным ценовым сегментом.

Именно этот подход позволил быстро завоевать популярность среди киевлян и создать узнаваемый бренд.

В течение нескольких лет рестораны Сушия начали открываться в разных районах Киева, что сделало их доступными для широкой аудитории.

Формировался стандарт сервиса, меню постоянно обновлялось, а качество ингредиентов оставалось ключевым приоритетом.

Расширение сети по Украине

С 2011 года начался этап активного масштабирования. Рестораны Сушия появились в крупных городах Украины, включая областные центры.

Это позволило бренду выйти за пределы столицы и закрепить позиции на национальном уровне.

Важным шагом стало внедрение доставки, которая значительно расширила возможности для гостей.

Заказ суши на дом или в офис стал привычным форматом, что положительно повлияло на узнаваемость сети и увеличение количества постоянных клиентов.

Период роста и обновления форматов

В 2016–2019 годах Сушия уже воспринималась как одна из крупнейших сетей японской кухни в Украине. В это время компания активно работала над обновлением интерьеров, совершенствованием меню и сервиса.

Появлялись новые позиции, авторские роллы, блюда с локальными ингредиентами и специальные предложения для гостей.

Особое внимание уделялось качеству обслуживания и стандартизации процессов, что позволяло поддерживать единый уровень сервиса в разных городах.

Современный этап развития

С 2020 года и по сегодняшний день сеть Сушия продолжает адаптироваться к изменениям рынка. Основной фокус сделан на развитие доставки, оптимизацию форматов ресторанов и обновление меню в соответствии с современными гастрономическими трендами. Неизменными остаются ключевые ценности бренда – стабильное качество, понятный формат и ориентация на гостя.

В заключение

За почти два десятилетия Сушия прошла путь от одного ресторана в Киеве до масштабной сети, которая стала важной частью ресторанной культуры Украины. Постоянное развитие, адаптация к потребностям клиентов и сохранение качества позволили бренду оставаться актуальным и узнаваемым с 2006 года и по сегодняшний день.

Фото: Сушия

