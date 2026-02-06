Мережа ресторанів Сушия є одним із найвідоміших брендів японської кухні в Україні. Її історія почалася у 2006 році в Києві, коли відкрився перший ресторан.

Зараз замовити суші в Києві від Сушия можна навіть у віддалені райони Києва та в інших містах України.

На той момент японська кухня лише починала набирати популярність, і Сушия стала одним із перших закладів, що запропонували широкий та адаптований для українського споживача формат суші-ресторанів.

Перші роки розвитку

У період із 2006 по 2010 рік мережа активно формувала власну концепцію.

Основний акцент робився на поєднання класичної японської кухні з комфортною атмосферою, зрозуміле меню та демократичний ціновий сегмент.

Саме цей підхід дозволив швидко завоювати популярність серед киян та створити впізнаваний бренд.

Протягом кількох років ресторани Сушия почали відкриватися в різних районах Києва, що зробило їх доступними для широкої аудиторії.

Формувався стандарт сервісу, меню постійно оновлювалося, а якість інгредієнтів залишалася ключовим пріоритетом.

Розширення мережі по Україні

З 2011 року розпочався етап активного масштабування. Ресторани Сушия з’явилися у великих містах України, включаючи обласні центри.

Це дозволило бренду вийти за межі столиці та закріпити позиції на національному рівні.

Важливим кроком стало впровадження доставки, яка значно розширила можливості для гостей.

Замовлення суші додому або в офіс стало звичним форматом, що позитивно вплинуло на впізнаваність мережі та збільшення кількості постійних клієнтів.

Період зростання та оновлення форматів

У 2016–2019 роках Сушия вже сприймалася як одна з найбільших мереж японської кухні в Україні. У цей час компанія активно працювала над оновленням інтер’єрів, вдосконаленням меню та сервісу.

З’являлися нові позиції, авторські роли, страви з локальними інгредієнтами та спеціальні пропозиції для гостей.

Окрему увагу приділяли якості обслуговування та стандартизації процесів, що дозволяло підтримувати єдиний рівень сервісу в різних містах.

Сучасний етап розвитку

З 2020 року і до сьогодні мережа Сушия продовжує адаптуватися до змін ринку. Основний фокус зроблено на розвиток доставки, оптимізацію форматів ресторанів та оновлення меню відповідно до сучасних гастрономічних трендів. Незмінними залишаються ключові цінності бренду – стабільна якість, зрозумілий формат і орієнтація на гостя.

На завершення

За майже два десятиліття Сушия пройшла шлях від одного ресторану в Києві до масштабної мережі, яка стала важливою частиною ресторанної культури України. Постійний розвиток, адаптація до потреб клієнтів і збереження якості дозволили бренду залишатися актуальним і впізнаваним з 2006 року й до сьогодні.

Фото: Сушия

