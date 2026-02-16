В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение.

Соответственно украинцы, не имеющие проблем со здоровьем или других причин на освобождение от призыва, могут быть мобилизованы.

Впрочем, законодательством определен перечень лиц, имеющих отсрочку от мобилизации даже в период военного положения.

Факты ICTV узнавали, как происходит мобилизация многодетных родителей и есть ли какие-то изменения в 2026 году.

Мобилизация многодетных родителей 2026

Прежде чем начинать говорить о мобилизации, стоит выяснить, что означает многодетная семья?

Адвокат АО Legal Strategy Виолета Монастырская отмечает, что многодетная — это семья, в которой супруги состоят в законном зарегистрированном браке, проживают вместе и воспитывают троих и более детей.

Кроме того, семья считается многодетной, если троих и более детей самостоятельно воспитывает только кто-то один из супругов (отец или мать).

Что же касается мобилизации многодетных родителей, то адвокат Виолета Монастырская отмечает, что в соответствии со статьей 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации на законных основаниях нельзя мобилизовать тех лиц, которые имеют право на отсрочку от мобилизации.

– Среди лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, есть женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, в то же время они могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВВК, – добавляет адвокат.

В частности, отсрочка от мобилизации не распространяется на многодетных женщин и мужчин, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

На законных основаниях нельзя мобилизовать лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

На отсрочку от мобилизации имеют право:

забронированные на предприятиях, организациях или учреждениях;

лица, чьи близкие родственники имеют I и II группу инвалидности;

опекуны лиц, нуждающихся в постоянном уходе в соответствии с заключением врачебной комиссии;

работники и служащие ВС Украины, Нацгвардии Украины, ГПСУ и СБУ и т.д.

Какие документы подтверждают статус семьи как многодетной

Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, детей из такой семьи и их право на получение льгот согласно Закону Украины Об охране детства, является соответствующее удостоверение.

Чтобы получить удостоверение многодетной семьи, родители должны обратиться:

в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных госадминистраций;

в исполнительные органы городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных общин;

в Центр предоставления административных услуг.

Какие документы необходимы для получения отсрочки для многодетных родителей

Если родитель не проживает со своими несовершеннолетними детьми, он обязан документально подтверждать, что обеспечивает их содержание. Такие доказательства могут быть представлены в виде исполнительного документа о взыскании алиментов или справки из органов государственной исполнительной службы, которая подтверждает отсутствие задолженности по уплате алиментов.

Важно отметить, что для многодетных родителей, имеющих задолженность по уплате алиментов, существуют дополнительные ограничения. В частности, если размер задолженности превышает три месячных платежа, таким родителям запрещается выезд за границу. Это связано с тем, что они теряют право на отсрочку от мобилизации, которая предоставляется многодетным родителям, и, соответственно, не могут пересекать государственную границу.

Право на отсрочку от мобилизации для мужчин, имеющих трех и более детей, зависит от их семейного положения и места жительства детей.

Для женатых мужчин, которые имеют общих детей со своей женой, необходимы следующие документы:

свидетельство о рождении трех или более детей, где четко указано отцовство военнообязанного;

свидетельство о регистрации брака.

Эти документы являются достаточными для подтверждения права на отсрочку.

Для разведенных мужчин или мужчин с детьми от разных браков, необходимы следующие документы:

свидетельства о рождении всех детей с указанием отцовства военнообязанного;

решение суда о разводе, в котором четко указано, с кем проживают дети;

решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом или письменный договор между родителями, подтверждающий, кто осуществляет опеку и попечительство над детьми;

(при наличии) решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного и договор об уплате алиментов;

заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по установленной форме.

Процедура получения отсрочки:

военнообязанный собирает полный пакет документов, подтверждающих его право на отсрочку;

собранные документы подаются в соответствующий территориальный центр;

специально созданная комиссия при ТЦК и СП рассматривает представленные документы и принимает решение о предоставлении отсрочки.

Решающим фактором для получения отсрочки является место жительства детей. Даже если военнообязанный является биологическим отцом, но дети проживают с матерью, он может потерять право на отсрочку, если не докажет факт содержания.

Изменения в законодательстве

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 519, был расширен перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Отныне такое право могут получить не только родные многодетные родители, но и мужчины, которые фактически воспитывают и содержат трех и более детей, в том числе и неродных — падчериц или пасынков в возрасте до 18 лет.

Ранее оформить отсрочку могли только родители, которые документально подтвердили отцовство всех детей, предоставляя соответствующие свидетельства о рождении. Теперь же допущена возможность оформления отсрочки для военнообязанных мужчин, которые находятся в официальном браке с матерью детей, рожденных в предыдущих отношениях, при условии, что эти дети не имеют других родственников, способных их содержать. То есть, нужно доказать, что биологический отец не содержит своих детей, не платит алименты, а содержит их отчим.

Главным условием предоставления отсрочки является отсутствие у таких детей отца, бабушки, дедушки, совершеннолетних братьев или сестер, или наличие документов, подтверждающих, что эти лица по уважительным причинам не могут выполнять обязанность по содержанию.

К перечню уважительных причин относятся:

свидетельство о смерти;

выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или объявления умершим;

приговор суда об отбывании наказания в местах лишения свободы;

заключение МСЭК или ВКК, или экспертной комиссии, подтверждающее потребность лица в постоянном уходе;

судебное решение о лишении родительских прав.

Для оформления отсрочки необходимо предоставить:

свидетельство о браке с матерью детей;

документы, подтверждающие отсутствие других членов семьи, которые могли бы осуществлять содержание ребенка.

Таким образом, право на отсрочку от мобилизации получили многодетные мужчины, которые фактически выполняют обязанности отца по содержанию и воспитанию детей жены от предыдущего брака. В то же время такая отсрочка не предоставляется, если у детей есть другие родственники, способные их содержать.

Что изменится для многодетных родителей в 2026 году

В Минобороны 13 февраля 2026 года сообщили, что в скором времени многодетные родители смогут оформлять отсрочку через приложение Резерв+ независимо от семейного положения. Ведомство начинает бета-тестирование этой функции, и для участия необходимо заполнить специальную форму.

Ранее отсрочку онлайн могли оформить только родители, в браке которых родилось три и более детей. Теперь система будет учитывать всех детей до 18 лет, независимо от того, рождены ли они в текущем браке. Кроме того, автоматически будет проверяться наличие долгов по алиментам через Единый реестр должников.

Кто может участвовать в тестировании

Приглашаются многодетные родители, которые еще не оформили отсрочку и отвечают следующим условиям:

имеют троих и более детей до 18 лет, независимо от семейного положения;

не имеют задолженности по алиментам или долг не превышает сумму платежей за три месяца;

данные родителя (ФИО, дата рождения, налоговый номер) правильно внесены в государственные реестры;

дети рождены на территории Украины.

На первом этапе услуга будет доступна только для пользователей, включенных в список бета-тестеров. После завершения тестирования функция станет доступной для всех многодетных родителей в Резерв+.

Если данные в реестрах неактуальны или долг по алиментам превышает трехмесячный лимит, отсрочку не предоставят — сначала нужно обновить информацию и погасить задолженность.

Отсрочка в Резерв+ оформляется без справок и бумажных заявлений: система автоматически проверяет данные через государственные реестры. Пользователь подает запрос в приложении, система проверяет основания, и если они подтверждаются, информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе.

Обычно это занимает от нескольких минут до нескольких часов. Такой подход делает процесс прозрачным, уменьшает влияние человеческого фактора и снижает нагрузку на государственные учреждения.

