В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан.

Відповідно українці, які не мають проблем зі здоровʼям чи інших причин на звільнення від призову, можуть бути мобілізовані.

Утім, законодавством визначено перелік осіб, які мають відстрочку від мобілізації навіть у період воєнного стану.

Зараз дивляться

Факти ICTV дізнавалися, як відбувається мобілізація багатодітних батьків та які зміни у 2026 році.

Мобілізація багатодітних батьків 2026

Перш ніж починати говорити про мобілізацію, варто зʼясувати, що означає багатодітна сімʼя?

Адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська зазначає, що багатодітна – це сім’я, в якій подружжя перебуває в законному зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей.

Крім того, родина вважається багатодітною, якщо трьох та більше дітей самостійно виховує лише хтось один із подружжя (батько чи мати).

А щодо мобілізації багатодітних батьків, то адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська зазначає, що відповідно до статті 23 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на законних підставах не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

– Серед осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, є жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Водночас вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК, – додає адвокатка.

Зокрема, відстрочка від мобілізації не поширюється на багатодітних жінок та чоловіків, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Але на законних підставах не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

На відстрочку від мобілізації мають право:

заброньовані на підприємствах, організаціях чи установах;

особи, чиї близькі родичі мають І та II групу інвалідності;

опікуни осіб, які потребують постійного догляду відповідно до висновку лікарської комісії;

працівники та службовці ЗС України, Нацгвардії України, ДПСУ та СБУ тощо.

Які документи підтверджують статус сімʼї як багатодітної

Документом, що підтверджує статус багатодітної сім’ї, дітей з такої сім’ї та їхнє право на отримання пільг згідно із законом України Про охорону дитинства, є відповідне посвідчення.

Щоби отримати посвідчення багатодітної сім’ї, батьки мають звернутися:

у структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних держадміністрацій;

до виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад;

у Центр надання адміністративних послуг.

Які документи необхідні для отримання відстрочки для багатодітних батьків Якщо батько не проживає зі своїми неповнолітніми дітьми, він зобов’язаний документально підтверджувати, що забезпечує їхнє утримання. Такі докази можуть бути представлені виконавчим документом про стягнення аліментів або довідкою з органів державної виконавчої служби, яка підтверджує відсутність заборгованості зі сплати аліментів. Важливо зазначити, що для багатодітних батьків, які мають заборгованість зі сплати аліментів, існують додаткові обмеження. Зокрема, якщо розмір заборгованості перевищує три місячні платежі, таким батькам забороняється виїзд за кордон. Це пов’язано з тим, що вони втрачають право на відстрочку від мобілізації, яка надається багатодітним батькам, і, відповідно, не можуть перетинати державний кордон. Право на відстрочку від мобілізації для чоловіків, які мають трьох і більше дітей, залежить від їхнього сімейного стану та місця проживання дітей. Для одружених чоловіків, які мають спільних дітей зі своєю дружиною, необхідні такі документи: свідоцтво про народження трьох або більше дітей, де чітко вказано батьківство військовозобов’язаного, а також факт спільного проживання;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу. Ці документи є достатніми для підтвердження права на відстрочку. Для розлучених чоловіків або чоловіків із дітьми від різних шлюбів, необхідні такі документи: свідоцтва про народження всіх дітей із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

рішення суду про розлучення, у якому чітко зазначено, з ким проживають діти;

рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей із батьком або письмовий договір між батьками, що підтверджує, хто здійснює опіку та піклування над дітьми;

(за наявності) рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного та договір про сплату аліментів;

заява до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за встановленою формою. Процедура отримання відстрочки: військовозобов’язаний збирає повний пакет документів, що підтверджують його право на відстрочку;

зібрані документи подаються до відповідного територіального центру;

спеціально створена комісія при ТЦК та СП розглядає подані документи та приймає рішення щодо надання відстрочки. Вирішальним фактором для отримання відстрочки є місце проживання дітей. Навіть якщо військовозобов’язаний є біологічним батьком, але діти проживають із матір’ю, він може втратити право на відстрочку, якщо не доведе факту утримання. Зміни в законодавстві Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 519, було розширено перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Відтепер таке право можуть отримати не лише рідні багатодітні батьки, а й чоловіки, які фактично виховують та утримують трьох і більше дітей, зокрема й нерідних — падчерок або пасинків віком до 18 років. Раніше оформити відстрочку могли лише батьки, які документально підтвердили батьківство всіх дітей, надаючи відповідні свідоцтва про народження. Тепер же допущено можливість оформлення відстрочки для військовозобов’язаних чоловіків, які є в офіційному шлюбі з матір’ю дітей, народжених у попередніх стосунках, за умови, що ці діти не мають інших родичів, здатних їх утримувати. Тобто, потрібно довести, що біологічний батько не утримує своїх дітей, не сплачує аліментів, а утримує їх вітчим. Головною умовою надання відстрочки є відсутність у таких дітей батька, бабусі, дідуся, повнолітніх братів або сестер, або наявність документів, які підтверджують, що ці особи з поважних причин не можуть виконувати обов’язок з утримання. До переліку поважних причин належать: свідоцтво про смерть;

витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення померлою;

вирок суду щодо відбування покарання в місцях позбавлення волі;

висновок МСЕК або ЛКК, чи експертної комісії, що підтверджує потребу особи в постійному догляді;

судове рішення про позбавлення батьківських прав. Для оформлення відстрочки необхідно надати: свідоцтво про шлюб з матір’ю дітей;

документи, що підтверджують відсутність інших членів родини, які могли б здійснювати утримання дитини. Таким чином, право на відстрочку від мобілізації отримали багатодітні чоловіки, які фактично виконують обов’язки батька щодо утримання та виховання дітей дружини від попереднього шлюбу. Водночас така відстрочка не надається, якщо у дітей є інші родичі, здатні їх утримувати. Що зміниться для багатодітних батьків у 2026 році У Міноборони 13 лютого 2026 року повідомили, що незабаром багатодітні батьки зможуть оформляти відстрочку через застосунок Резерв+ незалежно від сімейного стану. Відомство розпочинає бета-тестування цієї функції, і для участі необхідно заповнити спеціальну форму. Раніше відстрочку онлайн могли оформити лише батьки, у шлюбі яких народилося три і більше дітей. Тепер система враховуватиме всіх дітей до 18 років, незалежно від того, чи народжені вони в поточному шлюбі. Крім того, автоматично перевірятиметься наявність боргів по аліментах через Єдиний реєстр боржників. Хто може брати участь у тестуванні Запрошуються багатодітні батьки, які ще не оформили відстрочку та відповідають таким умовам: мають троє і більше дітей до 18 років, незалежно від сімейного стану;

не мають заборгованості по аліментах або борг не перевищує суму платежів за три місяці;

дані батька (ПІБ, дата народження, податковий номер) правильно внесені до державних реєстрів;

діти народжені на території України. На першому етапі послуга буде доступна лише для користувачів, включених у список бета-тестувальників. Після завершення тестування функція стане доступною для всіх багатодітних батьків у Резерв+. Якщо дані в реєстрах неактуальні або борг по аліментах перевищує тримісячний ліміт, відстрочку не нададуть – спочатку потрібно оновити інформацію та погасити заборгованість. Відстрочка в Резерв+ оформлюється без довідок і паперових заяв: система автоматично перевіряє дані через державні реєстри. Користувач подає запит у застосунку, система перевіряє підстави, і якщо вони підтверджуються, інформація про відстрочку з’являється в електронному військово-обліковому документі. Зазвичай це займає від кількох хвилин до кількох годин. Такий підхід робить процес прозорим, зменшує вплив людського фактора та знижує навантаження на державні установи. Читайте також Рада надала 12-місячну відстрочку для тих, хто відслужив за Контрактом 18–24

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.