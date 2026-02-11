Рада предоставил 12-месячную отсрочку для тех, кто отслужил по Контракту 18–24
- Закон №13574 предусматривает годовую отсрочку от мобилизации для молодых контрактников.
- Право на службу с согласия сохраняется, автоматический призыв не применяется.
- Льготный период касается военнообязанных и резервистов 18-25 лет.
Верховная Рада Украины приняла закон (№ 13574), предусматривающий 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодых граждан, отслуживших по контракту 18-24 во время военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.
Контракт 18-24: ВР приняла закон №13574
Документ касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили годовой контракт и уже были уволены со службы.
Закон устанавливает, что эти граждане не подлежат автоматическому призыву в течение 12 месяцев после увольнения. В то же время, они могут быть привлечены к службе только по собственному согласию.
Таким образом, принятый документ создает льготный период для молодых контрактников после завершения годовой службы, сохраняя возможность добровольного привлечения в военные подразделения.
Закон вступает в силу дня, следующего за его опубликование.
Напомним, ранее Факты ICTV рассказывали, что с 1 февраля 2026 отменяются временные послабления и возвращается стандартный порядок бронирования военнообязанных.
