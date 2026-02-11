Верховная Рада Украины приняла закон (№ 13574), предусматривающий 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодых граждан, отслуживших по контракту 18-24 во время военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

Контракт 18-24: ВР приняла закон №13574

Документ касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили годовой контракт и уже были уволены со службы.

Закон устанавливает, что эти граждане не подлежат автоматическому призыву в течение 12 месяцев после увольнения. В то же время, они могут быть привлечены к службе только по собственному согласию.

Таким образом, принятый документ создает льготный период для молодых контрактников после завершения годовой службы, сохраняя возможность добровольного привлечения в военные подразделения.

Закон вступает в силу дня, следующего за его опубликование.

