Страхование туристов, как медицинское, так и от несчастного случая, обязательно. Как оформить страховку для выезда за границу и зачем это нужно, Фактам ICTV рассказали юристы бесплатной правовой помощи.

Страховка для выезда за границу: обязательно ли оформлять

Большое значение имеет, с какой целью человек едет в определенную страну. Большое количество украинцев направляются за границу, чтобы получить там временную защиту. В таком случае оформлять страховку не нужно. В частности в Польше есть документ PESEL, которым предусмотрено бесплатное медицинское обслуживание.

В каждой стране европейского союза свои правила. Но в большинстве случаев украинцы, которые приезжают, чтобы получить право на временную защиту, не должны перед выездом за границу оформлять страхование. Она нужна лишь в том случае, если человек едет в другие страны с туристической целью. В таком случае об оформлении страхования должен позаботиться туроператор.

— Страховой полис не входит в перечень обязательных документов для пересечения государственной границы. Но обратите внимание, что страна, в которую вы направляетесь, или страны, через которые вы будете проходить таможенные контроли, могут требовать наличие страховки. Поэтому гражданам Украины рекомендуется оформлять страхование личности. Если вы едете с туристическими целями, рекомендуем обратиться к турагенту по уточнению, необходима ли туристическая страховка в тех странах, — отмечают юристы.

Согласно украинскому законодательству, страхование туристов, как медицинское, так и от несчастного случая, в обязательном порядке обеспечивают туристические операторы на основе соглашений со страховыми компаниями. Если туристы сами заключают договор на такое страхование, они обязаны заблаговременно подтвердить туристическому агенту его наличие.

Отсутствие страховки может навредить туристу и обернуться фатальными последствиями. Стоимость медицинских услуг за границей достаточно велика. И страхование защищает туристов от хлопот и непомерных расходов. Кроме того, при пересечении границы могут спросить о наличии полиса, а его отсутствие может стать помехой путешествию.

Нужна ли страховка на авто для выезда за границу

Зеленая карта — это международный страховой сертификат, обязательный для всех транспортных средств, выезжающих за пределы своей страны и въезжающих на территорию стран-участниц системы Зеленая карта. По сути, это аналог автогражданки, но действующий на международном уровне.

Если в начале 2022 года украинские водители могли въезжать в Польшу, Словакию, Венгрию и Молдову без Зеленой карты, то сейчас это обязательное требование. Отсутствие страхового полиса может привести к значительным штрафам и запрету на дальнейший въезд в эти страны.

— Выезд из Украины в страны — члены международной системы автострахования Зеленая карта транспортного средства, зарегистрированного в Украине, в случае отсутствия договора международного страхования, заключенного со страховщиком — полным членом МТСБУ и удостоверенного соответствующим унифицированным страховым сертификатом Зеленая карта, запрещается, — указано в законе.

Зачем нужна Зеленая карта:

Без Зеленой карты вы не сможете пересечь границу на своем автомобиле. Это требование таможенных служб большинства стран.

В случае ДТП за рубежом Зеленая карта гарантирует возмещение ущерба, причиненного вашей виной третьим лицам. Это может быть как материальный ущерб (поврежденное имущество), так и физический (травмы или смерть).

— Обратите внимание, что наличие Зеленой карты могут проверять не только на границе, но и работники полиции в стране пребывания. Поэтому необходимо проверить, чтобы страховка была действительна на все время пребывания, — говорят юристы.

Как оформить страховку для выезда за границу 2026 года

Если вы оформляли поездку через туроператора, то страховку сделает он. Если же путешествие вы планировали самостоятельно, то необходимо позаботиться и о наличии страхового полиса до начала поездки.

Оформить страховку для выезда за границу можно непосредственно в страховой компании.

Для оформления понадобятся:

данные загранпаспорта;

информация о поездке – направление, сроки и ее цель.

Можно оформить онлайн-полис, он имеет такую ​​же юридическую силу, как и традиционный.

Преимущества страховки для выезда за границу

В туристическую страховку входят различные услуги в зависимости от пакета. Это могут быть:

медицинская страховка;

страховка от несчастных случаев;

страховка расходов в случае потери багажа и документов;

страховка расходов на получение юридической помощи.

При выборе оптимального пакета нужно учесть:

возраст путешественника – стандартный тариф рассчитан для людей трудоспособного возраста, а для детей и пожилых людей страховой полис обойдется дороже;

наличие франшизы – полис без франшизы стоит больше;

условия контракта – чем больше включено услуг, тем выше цена;

страну, куда вы направляетесь – поездки в экзотические страны требуют больше услуг для страхового полиса;

длительность поездки – срок действия полиса;

цель поездки.

Страхование, в частности медицинское, гарантирует получение помощи медицинского характера бесплатно. Это поможет путешественнику избежать проблем относительно финансовых расходов и организации необходимой медицинской помощи.

