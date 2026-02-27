Страхування туристів, як медичне, так і від нещасного випадку, обов’язкове. Як оформити страховку для виїзду за кордон і навіщо це потрібно, Фактам ICTV розповіли юристи безоплатної правничої допомоги.

Страховка для виїзду за кордон: чи обов’язково оформляти

Велике значення має, з якою метою людина їде в певну країну. Значна кількість українців прямують за кордон, щоб отримати там тимчасовий захист. У такому разі оформлювати страхування не потрібно. Зокрема у Польщі є документ PESEL, яким передбачене безкоштовне медичне обслуговування.

У кожній країні європейського союзу свої правила. Але в більшості випадків українці, які приїжджають, щоб отримати право на тимчасовий захист, не повинні перед виїздом за кордон оформлювати страхування. Воно потрібно лише у тому випадку, якщо людина їде до інших країн з туристичною метою. Тоді ж про оформлення страхування повинен потурбуватися туроператор.

Зараз дивляться

– Страховий поліс не входить до переліку обовʼязкових документів для перетину державного кордону. Але зверніть увагу, що країна, до якої ви прямуєте, або країни, через які ви будете проходити митні контролі, можуть вимагати наявність страховки. Тому громадянам України рекомендовано оформляти страхування особи. Якщо ви їдете з туристичною метою, рекомендуємо звернутися до турагента щодо уточнення, чи необхідна туристична страховка у тих країнах, – зазначають юристи.

Згідно з українським законодавством, страхування туристів, як медичне, так і від нещасного випадку, в обов’язковому порядку забезпечують туристичні оператори на основі угод зі страховими компаніями. Якщо туристи самі укладають договір на таке страхування, вони зобов’язані завчасно підтвердити туристичному агенту його наявність.

Відсутність страховки може зашкодити туристу й обернутися фатальними наслідками. Вартість медичних послуг за кордоном досить велика. Тож страхування захищає туристів від клопоту і непомірних витрат. Крім того, під час перетину кордону можуть запитати про наявність поліса, а його відсутність може стати на заваді подорожі.

Чи потрібна страховка на авто для виїзду за кордон

Зелена картка – це міжнародний страховий сертифікат, обов’язковий для всіх транспортних засобів, що виїжджають за межі своєї країни і в’їжджають на територію країн-учасниць системи Зелена картка. По суті, це аналог автоцивілки, але чинний на міжнародному рівні.

Якщо на початку 2022 року українські водії могли в’їжджати в Польщу, Словаччину, Угорщину та Молдову без Зеленої картки, то зараз це обов’язкова вимога. Відсутність страхового поліса може призвести до значних штрафів і заборони на подальший в’їзд у ці країни.

– Виїзд з України до країн-членів міжнародної системи автострахування Зелена картка транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, у разі відсутності договору міжнародного страхування, укладеного зі страховиком – повним членом МТСБУ і посвідченого відповідним уніфікованим страховим сертифікатом Зелена картка, забороняється, – вказано в законі.

Навіщо потрібна Зелена картка:

Без Зеленої картки ви не зможете перетнути кордон на своєму автомобілі. Це вимога митних служб більшості країн.

У разі ДТП за кордоном Зелена картка гарантує відшкодування шкоди, заподіяної вашою виною третім особам. Це може бути як матеріальний збиток (пошкоджене майно), так і фізичний (травми або смерть).

– Зверніть увагу, що наявність Зеленої карти можуть перевіряти не тільки на кордоні, а й працівники поліції у країні перебування. Тому необхідно перевірити, щоб страховка була дійсна на весь час перебування, – говорять юристи.

Як оформити страхування для виїзду за кордон 2026 року

Якщо ви оформляли поїздку через туроператора, то страховку зробить він. Якщо ж подорож ви планували самостійно, то необхідно подбати і про наявність страхового поліса до початку поїздки.

Оформити страховку для виїзду за кордон можна безпосередньо в страховій компанії.

Для оформлення знадобляться:

дані закордонного паспорта;

інформація про поїздку – напрямок, терміни та її мета.

Можна оформити онлайн-поліс, він має таку саму юридичну силу, як і традиційний.

Переваги страховки для виїзду за кордон

До туристичного страхування входять різні послуги залежно від пакету. Це можуть бути:

медична страховка;

страховка від нещасних випадків;

страховка витрат у разі втрати багажу та документів;

страховка витрат на отримання юридичної допомоги.

Під час вибору оптимального пакету потрібно врахувати:

вік мандрівника – стандартний тариф розрахований для людей працездатного віку, а для дітей і літніх людей страховий поліс обійдеться дорожче;

наявність франшизи – поліс без франшизи коштує більше;

умови контракту – що більше входить послуг, то вища ціна;

країну, куди ви прямуєте – поїздки в екзотичні країни вимагають більше послуг для страхового поліса;

тривалість поїздки – термін дії поліса;

мета поїздки.

Страхування, зокрема медичне, гарантує отримання допомоги медичного характеру безкоштовно. Це допоможе мандрівникові уникнути проблем щодо фінансових витрат та організації необхідної медичної допомоги.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.