Правила выезда в Польшу в 2026 году несколько изменились. В частности, введена современная система контроля, которая влияет на порядок пересечения границы и процедуры регистрации, поэтому путешественникам стоит ознакомиться с актуальными требованиями и нововведениями.

Что изменилось в правилах пересечения границы с Польшей в 2026 году, читайте в нашем материале.

Новые правила выезда из Украины в Польшу в 2026 году

В 2026 году для украинцев, планирующих поездки в страны Европейского Союза, вводится новая система контроля на границе EES. Она предусматривает внесение персональных данных путешественника в электронную базу, которая будет автоматически отслеживать пересечение границы.

До 10 апреля 2026 года планируется полное внедрение EES на всех пунктах пропуска ЕС и Шенгенской зоны. Во время первого выезда в Польшу и пересечения границы система будет требовать биометрической регистрации: путешественники будут сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться.

После этого повторные поездки станут значительно быстрее, ведь достаточно будет отсканировать паспорт, и система автоматически подтянет сохраненные данные. Таким образом, новые правила пересечения границы с Польшей фактически заменят традиционные штампы в документах на цифровой формат.

В базе EES будут храниться:

дата, время и место пересечения границы;

данные загранпаспорта;

фотография лица;

отпечатки пальцев для путешественников от 12 лет.

Система касается поездок по безвизовому режиму продолжительностью до 90 дней в течение 180-дневного периода. Данные будут храниться в базе в течение трех лет, после чего их нужно будет обновить. В случае отказа от сдачи биометрии въезд в страны ЕС будет запрещен.

В каких странах вводится система EES

Но меняются не только правила выезда в Польшу в 2026 году. Ведь EES вводится во всех государствах Евросоюза, кроме Ирландии и Кипра. Более того, ее применяют на границах стран, не входящих в ЕС, в частности Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна, охватив 29 направлений.

Для украинцев предусмотрены исключения: правила не касаются граждан и резидентов стран ЕС, а также владельцев долгосрочных виз и разрешений на проживание.

Примерно через шесть месяцев работы EES заработает еще одна система — ETIAS. Это электронное разрешение на въезд, которое будет оформляться онлайн и стоить 7 евро. Оно будет действительна в течение трех лет и упростит повторные поездки в страны ЕС.

