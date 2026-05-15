За роки повномасштабної війни багато українок звикли жити у стані постійної фонової тривоги. У нашій реальності виснаження часто стає “нормою”, а піклування про себе відкладається на потім.

Щоб змінити це сприйняття та допомогти жінкам стабілізувати емоційний стан, проєкт Regeneration відкрив новий набір на безкоштовну онлайн-програму психологічної підтримки.

Проєкт Regeneration відкрив набір на безкоштовну онлайн-програму для жінок

За підтримки Фонду Олени Пінчук команда проєкту вже реалізувала шість потоків програми, надавши фахову допомогу понад 3 тис. жінкам.

Зараз дивляться

Програма насамперед створена для жінок, які проживають стрес війни. У новому потоці першочергова участь надається партнеркам військовослужбовців та ветеранів, які живуть у постійному очікуванні, хронічній тривозі, емоційному перевантаженні, стикаються з конфліктами у стосунках та необхідністю “триматися” попри все.

Долучитися до потоку також можуть жінки, які вимушені жити далеко від дому, залишаються в Україні, волонтерять, підтримують інших, часто втрачаючи власну опору.

Формат Regeneration – це три місяці групової терапії в колі тих, хто має схожі переживання. Щотижневі онлайн-зустрічі під супроводом досвідчених українських психологів стають безпечним простором, де не потрібно ховати втому чи соромитися власних емоцій.

Спільний досвід, взаємна підтримка та регулярні групові практики допомагають краще зрозуміти себе, навчитися психологічної стійкості та саморегуляції в станах різного рівня стресу, а також поступово відновлювати внутрішні ресурси.

У сьомому потоці команда Regeneration також додає проміжну коуч-сесію для підсилення мотивації та внутрішньої опори учасниць всередині онлайн-курсу.

Участь у програмі повністю безкоштовна. Дізнатися більше та заповнити анкету можна на сайті проєкту Regeneration.

Про проєкт

Проєкт Regeneration створено з ініціативи Фонду Олени Пінчук у 2022 році у партнерстві з ГО Інститут Процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди.

Програма пропонує жінкам групову психологічну підтримку, що дозволяє подолати емоційне виснаження, відновити внутрішню рівновагу та знайти сили для подальшого життя.

Фото: Пресслужба проєкту Regeneration

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.